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الملك يعزي 3 عشائر أردنية

11/25/2023 3:12:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم السبت الموافق 25-11-2023 بالمرحومة الحاجة نوفة عبدالمعطي القبيلات.


كما قدم التعازي بوفاة المرحوم الشيخ عيسى البويطل (أبو إبراهيم)، والمرحوم الشريف عبدالحميد عبدالرحيم محمد اللهميق (أبو عبدالله).
ونقل العيسوي خلال زيارته لذويهم تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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