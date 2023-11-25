الملك يعزي 3 عشائر أردنية

كما قدم التعازي بوفاة المرحوم الشيخ عيسى البويطل (أبو إبراهيم)، والمرحوم الشريف عبدالحميد عبدالرحيم محمد اللهميق (أبو عبدالله). ونقل العيسوي خلال زيارته لذويهم تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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