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فيديو- إعلام إسرائيلي: اعتراضات صاروخية في إيلات

11/25/2023 3:12:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع اعتراضات صاروخية في سماء مدينة إيلات، وسط ترقب تبادل الدفعة الثانية من الأسرى بين الاحتلال وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس).


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