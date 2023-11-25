فيديو- إعلام إسرائيلي: اعتراضات صاروخية في إيلات

فيديو- إعلام إسرائيلي: اعتراضات صاروخية في إيلات
التاريخ
11/25/2023 3:12:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع اعتراضات صاروخية في سماء مدينة إيلات، وسط ترقب تبادل الدفعة الثانية من الأسرى بين الاحتلال وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس).
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