إصابة شابين برصاص الاحتلال قرب سجن عوفر

إصابة شابين برصاص الاحتلال قرب سجن عوفر
التاريخ
11/25/2023 3:12:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب شابين فلسطينيين بالرصاص الحي خلال قمع قوات الاحتلال مئات الفلسطينيين في محيط سجن عوفر العسكري حيث الأسرى الفلسطينيون الذين يفترض إطلاق سراحهم في المرحلة الثانية من صفقة التبادل.
يشار إلى أن استقبال الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم اليوم السبت سيكون في مدينة البيرة على بعد عدة كيلومترات من سجن عوفر.
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