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إصابة شابين برصاص الاحتلال قرب سجن عوفر

11/25/2023 3:12:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب شابين فلسطينيين بالرصاص الحي خلال قمع قوات الاحتلال مئات الفلسطينيين في محيط سجن عوفر العسكري حيث الأسرى الفلسطينيون الذين يفترض إطلاق سراحهم في المرحلة الثانية من صفقة التبادل.


يشار إلى أن استقبال الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم اليوم السبت سيكون في مدينة البيرة على بعد عدة كيلومترات من سجن عوفر.

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