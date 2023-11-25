ذوو الأسيرة جعابيص يشكون مماطلة الاحتلال في الإفراج عن ابنتهم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت عائلة الأسيرة إسراء جعابيص، من القدس، إن المخابرات الإسرائيلية تحتجز اسراء منذ ظهر اليوم، والاحتلال يمنع أهالي الأسرى المحررين بالقدس من استقبالهم.



وقالت عائلة الأسيرة جعابيص، في بيان مساء اليوم السبت، إنه يمنع علينا تقديم الحلوى أو استقبال التهاني بهذه المناسبة، لافتة إلى أنهم يعيشون في توتر دائم ولا يعرفون ما الذي سيحصل مع ابنتهم إسراء، إن كانت ستخرج اليوم أم لا يتم ذلك.



وقالت العائلة في بيانها، إن "همنا اليوم هو كيف نستقبل إسراء ثم نسير بإجراءات علاجها.



واعتقلت الأسيرة جعابيص بعد حريق شب في سيارتها، في 2015 وأصيبت على إثره بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في 50 بالمئة من جسدها، وفقدت 8 من أصابع يديها، وأصابتها تشوهات في الوجه والظهر، فيما اتهمتها السلطات الإسرائيلية بالشروع في تنفيذ عملية تستهدف جنودها، و حكمت عليها بالسجن 11 عاما.