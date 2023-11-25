إسرائيل تهدد باستئناف عمليتها البرية إن لم يفرج عن الدفعة الجديدة من المحتجزين منتصف الليلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي هدد باستئناف العملية البرية في قطاع غزة إن لم يفرج عن الدفعة الجديدة من المحتجزين منتصف هذه الليلة.
فيما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين قولهم إن تأخر إطلاق سراح الدفعة الثانية يرجع جزئيا لخلاف بسبب حجم المساعدات المدخلة إلى غزة، وإن حركة حماس تنتظر دخول المزيد من الشاحنات قبل بدء نقل المحتجزين.
وأورد موقع "أكسيوس" الأميركي أن صفقة تبادل الأسرى ما تزال قائمة، وقطر تحاول حل الأزمة.
MENAFN25112023000208011052ID1107484597
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.