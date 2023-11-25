إسرائيل تهدد باستئناف عمليتها البرية إن لم يفرج عن الدفعة الجديدة من المحتجزين منتصف الليلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي هدد باستئناف العملية البرية في قطاع غزة إن لم يفرج عن الدفعة الجديدة من المحتجزين منتصف هذه الليلة.



فيما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين قولهم إن تأخر إطلاق سراح الدفعة الثانية يرجع جزئيا لخلاف بسبب حجم المساعدات المدخلة إلى غزة، وإن حركة حماس تنتظر دخول المزيد من الشاحنات قبل بدء نقل المحتجزين.



وأورد موقع "أكسيوس" الأميركي أن صفقة تبادل الأسرى ما تزال قائمة، وقطر تحاول حل الأزمة.