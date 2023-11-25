حماس: الاحتلال لم يلتزم ببنود اتفاق الهدنة وقد أبلغنا الوسطاء بانتهاكاته

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان حرص المقاومة على تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة طالما التزمت إسرائيل به.

وقال حمدان خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، إن اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى لم يكن ليتحقق لولا صمود شعبنا الأبي.



وأضاف أن الاحتلال لم ولن يفلح في تحرير أسراه بالقوة.



وأشار حمدان إلى أن إجبار الاحتلال على الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الأسرى ثمرة لبطولة القسام.



وبيّن أن طوفان الأقصى ألحق بالاحتلال هزيمة استراتيجية وستستكمل كتائبنا العملية حتى التحرير.



وأوضح حمدان أن هتاف الأسرى المحررين للمقاومة تعبير عن التفاف شعبنا حولها وحول مشروعها.



وشدد على أن التهديدات الفارغة الصادرة من الاحتلال لن تغير موقفنا، لافتا إلى أن حماس أبلغت الوسطاء بالانتهاكات الإسرائيلية.

ودعا حمدان دول العالم إلى تكثيف كل أشكال الدعم والمساعدة وإدخال المستشفيات الميدانية إلى غزة، كما دعا إلى الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الكوادر الطبية وعلى رأسهم الدكتور محمد أبو سلمية.