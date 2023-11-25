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مدير مستشفى جنين: الاحتلال يمنع وصول المصابين

11/25/2023 3:12:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر إن قوات الاحتلال حاصرت المستشفى وأغلقت جميع مداخله ومنعت نقل المصابين إليه بعد اقتحامها للمدينة الواقعة بالضفة الغربية المحتلة.


وأصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال مساء اليوم بعد اقتحام جيش الاحتلال مدينة جنين.


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