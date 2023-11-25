مدير مستشفى جنين: الاحتلال يمنع وصول المصابين
التاريخ
11/25/2023 3:12:17 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر إن قوات الاحتلال حاصرت المستشفى وأغلقت جميع مداخله ومنعت نقل المصابين إليه بعد اقتحامها للمدينة الواقعة بالضفة الغربية المحتلة.
وأصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال مساء اليوم بعد اقتحام جيش الاحتلال مدينة جنين.
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