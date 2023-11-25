1022 مركبة و1444 شقة معروضة للبيع بالمزاد العلني - رابط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أنجزت وزارة العدل 549 مزادا إلكترونيا خلال شهر تشرين أول الماضي، فيما بلغ عدد المركبات المعروضة للبيع بالمزاد العلني الإلكتروني لوزارة العدل 1022 مركبة.



ووفق بيانات وزارة العدل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإن عدد الشقق السكنية والمكاتب المعروضة للبيع بلغ 1444، وبلغ عدد المجمعات والأراضي المعروضة للبيع 2919.

كما بلغ عدد الموجودات الأخرى مثل موجودات محلات تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل أكثر من 504، فيما بلغ عدد الشركات والعلامات التجارية 17.

ومن أبرز أسباب البيع في المزاد العلني كما ورد في الإعلانات القضائية، هو عدم قدرة المدينين على سداد ديونهم المتراكمة وصولا إلى اتخاذ قرار قضائي بالحجز على الممتلكات من أجل سداد الديون للجهات صاحبة الدعوى القضائية سواء أكانوا بنوكا أو شركات أو أشخاص بصفتهم الشخصية، والإيفاء بالديون بعد بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة.

وتتولى وزارة العدل عملية بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة بالمزاد الإلكتروني، على أن يتضمن الإعلان اسم دائرة التنفيذ المختصة ونوع الإعلان مع اسم الصحيفة ورقم العدد وتاريخ النشر بالإضافة إلى وصف المال المنقول أو غير المنقول المطروح للبيع وتقرير الخبرة وتاريخ بداية الإعلان ونهايته والقيمة المقدرة للمزاد إلى جانب توضيح قيمة الحد الأدنى للمشاركة وقيمة الحد الأدنى للمزاودات وتاريخ انتهاء المزاد بالأيام والساعات والدقائق والثواني وقيمة آخر مزاودة.

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