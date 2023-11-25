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قطر: سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 13 من المحتجزين

11/25/2023 3:12:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري إنه بعد التأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى تم تذليل العقبات عبر اتصالات قطرية ومصرية.

وأضاف الأنصاري أنه سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين لدى المقاومة.


من جهتها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن الجانب الإسرائيلي يقول إن الإفراج وفق الأقدمية لم يكن التزاما بل مجرد حديث.

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