قطر: سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 13 من المحتجزين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري إنه بعد التأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى تم تذليل العقبات عبر اتصالات قطرية ومصرية.
وأضاف الأنصاري أنه سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين لدى المقاومة.
من جهتها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن الجانب الإسرائيلي يقول إن الإفراج وفق الأقدمية لم يكن التزاما بل مجرد حديث.
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