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4443 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم

11/25/2023 3:12:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي، التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4443 طنا، منها 2871 طن خضار، و1218 طن فواكه، و 354 طنا من الورقيات.


وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا والبصل الناشف بين 30 و40، والبطاطا بين 25 و35 والبندورة بين 7 و15، والجزر بين 40 و60، والخيار بين 40 و70، والزهرة بين 15 و25 قرشا، والليمون بين 35 و50 قرشا، فيما الموز البلدي بين 50 و70 قرشا.

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