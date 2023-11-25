الكشف عن تفاصيل وعدد الأسرى المفرج عنهم الليلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الخارجية القطرية أن صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل في دفعتها الثانية الليلة تتضمن الإفراج من غزة عن 8 أطفال و5 نساء إضافة إلى 7 أجانب خارج إطار الاتفاق.
وقالت الوزارة إنه سيتم الإفراج عن 33 طفلا و6 نساء من السجون الإسرائيلية.
وجددت تقديرها لجهود مصر والولايات المتحدة شريكي الوساطة بتذليل عقبات تنفيذ الاتفاق.
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