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الكشف عن تفاصيل وعدد الأسرى المفرج عنهم الليلة

11/25/2023 3:12:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الخارجية القطرية أن صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل في دفعتها الثانية الليلة تتضمن الإفراج من غزة عن 8 أطفال و5 نساء إضافة إلى 7 أجانب خارج إطار الاتفاق.


وقالت الوزارة إنه سيتم الإفراج عن 33 طفلا و6 نساء من السجون الإسرائيلية.

وجددت تقديرها لجهود مصر والولايات المتحدة شريكي الوساطة بتذليل عقبات تنفيذ الاتفاق.

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