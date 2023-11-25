مركز زين الإقليمي (THE BUNKER) يحصل على الشهادة الذهبية للاستدامة التشغيلية من المستوى الثالث

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حصل مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER) على الشهادة الذهبية للاستدامة التشغيلية من المستوى الثالث Tier III Gold of" Operational Sustainability (TCOS)” من قِبل معهد Uptime الأمريكي المتخصص في تصنيف ودراسة وتقييم أداء مراكز البيانات العالمية ومرونتها واستدامتها وكفاءتها.



ومُنح مركز زين الإقليمي”THE BUNKER”هذه الشهادة نظراً لالتزامه بالمعايير الدولية المُوصى بها للوصول إلى الأداء الكامل للبنية التحتية الخاصة بمركز البيانات، وتنفيذ الممارسات الإدارية وبرامج الصيانات الوقائية والاستباقية والتصحيحية المُتبعة للحد من مخاطر توقف العمل حتى في حالات الطوارئ، وتجنب الأخطاء البشرية، فضلاً عن تمكين موظفي المركز وتدريبهم حول أساليب وإجراءات التشغيل القياسية وإجراءات عمليات الطوارئ، بالإضافة إلى تنفيذ وتفعيل خطط الصيانة وبرامج تحليل الأعطال، التي تضمن للعملاء حصولهم على خدمات الحوسبة السحابية التي توفرها شركة زين تحت مظلة "زين أعمال" عبر المركز بكفاءة وجودة عاليتين، حيث أظهر المركز سلوكيات إدارية وتشغيلية استثنائية طوال عملية التقييم التي أجراها معهد Uptime.



وأعرب المدير التنفيذي لدائرة أعمال الشركات في شركة زين الأردن مهند عودة عن فخره وسعادته بحصول مركز زين الإقليمي على هذه الشهادة، بقوله:" أن هذه الشهادة تعكس التزام الشركة بالمعايير العالمية التي تعتمدها بتشغيل المركز، وهي دليل على ريادة شركة زين في تقديم أفضل وأحدث خدمات الاتصالات وحلول الأعمال، وثقة عملاء "زين أعمال" التي كانت وستبقى محور اهتمامنا، وتفاني فريق العمل في أداء المهام، مؤكداً بأن هذا الإنجاز سيضاف إلى سِجل الشهادات التي حصدها المركز، وسيساهم في تعزيز مكانة الأردن في مصاف الدول الأكثر تقدّما بمجال أمن المعلومات وحفظ البيانات."



وتوفر شهادة المعهد للاستدامة التشغيلية (TCOS) لمالكي ومشغلي مراكز البيانات المعتمدة تقييماً شاملاً للعمليات التشغيلية والمخاطر الكامنة والمحتملة، كما تعد دليلا أساسياً لكفاءة تصميم وتشغيل المركز وفعاليته وضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة والإنتاج.



يُشار إلى أن مركز زين الإقليمي كان قد حصل على شهادة الدرجة الثالثة Tier III”" الخاصة بتصميم مراكز البيانات على مستوى العالم في عام 2018، وشهادة الدرجة الثالثة "Tier III" الخاصة بإنشاء مراكز البيانات على مستوى العالم، والمعتمدة من قِبل معهد "Uptime" في العام 2019.



يُذكر بأن مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER) يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويقع على مساحة 4300 م2 في مجمع الملك الحسين للأعمال، يوفّر أحدث حلول الأعمال التقنية المختصة بتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (Disaster Recovery ويقدّم خدمات حماية وأمان البيانات لكافة المؤسسات بحسب احتياجاتها لتتوائم مع متطلباتها، وتضمن سير أعمالها حتى خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، كما يقدّم خدمات حماية الشبكات من الاختراقات والهجمات السيبرانية (Cyber Attacks) لمختلف القطاعات، حيث يحتوي على غرف استضافة للخوادم (Colocation DC) والخدمات السحابية (Cloud Services) بمختلف أنواعها وبأعلى المستويات وحسب المعايير العالمية، ويمتلك المركز أكثر من 80% من إجمالي الحصة السوقية لأعمال الشركات في المملكة.



ويحتوي المركز على أحدث حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تجعله مركز بيانات مثالي يضمن حماية وأمان البيانات بأعلى المستويات وحسب المعايير العالمية، من خلال البنية التحتية وجاهزية الخدمة على مدار الساعة، حيث يتمتع المركز بالعديد من الخصائص التي تجعله متميّزاً، منها موقعه المحصَّن والمنخفض 12 متراً تحت سطح الأرض، واحتوائه على جدران خرسانية مقاوِمة للكوارث الطبيعية، ووجود أنظمة حماية من الضربات النووية، وبذلك فهو يعد المركز الأول والوحيد في المنطقة الذي يتميّز بهذه الخصائص، مما يضعه أيضاً في قائمة المراكز الأكثر تطوراً في العالم، حيث أن نظام التحصين والحماية للمركز يضاهي ما هو معمول به في المنشآت العسكرية، إذ يتوجّب لدخوله المرور بخمس نقاط للتحقق من الهوية، مما جعله خياراً أولاً للبنوك والشركات والمؤسسات لتتمكن من المحافظة على استمرارية عملها وتقديم خدماتها تحت أي ظرف من الظروف، من خلال إدارة وحماية بياناتها وحفظها واسترجاعها بأعلى معايير الأمن والحماية والكفاءة الفنية والتقنية المتميزة.