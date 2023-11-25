-->

Saturday, 25 November 2023 11:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة طفل بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر

11/25/2023 3:11:48 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/أصيب، مساء اليوم السبت، طفل بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكر الناشط الاعلامي في البلدة محمد عوض ، أن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين خلال مواجهات اندلعت بمنطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمي تسور"
المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب بيت أمر، ما أدى إلى إصابة طفل 16 عاما، برصاصتين في قدميه، ونقل إلى المستشفى.


MENAFN25112023000205011050ID1107484586

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث