إصابة طفل بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/أصيب، مساء اليوم السبت، طفل بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وذكر الناشط الاعلامي في البلدة محمد عوض ، أن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين خلال مواجهات اندلعت بمنطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمي تسور"
المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب بيت أمر، ما أدى إلى إصابة طفل 16 عاما، برصاصتين في قدميه، ونقل إلى المستشفى.
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