اليونيفيل: تعرض إحدى دورياتنا لإطلاق نيران من القوات الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN/أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، تعرض دورية تابعة لها لإطلاق نيران من قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط عيترون، في جنوب لبنان.

وقال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، في بيان، إن أحدا لم يصب، لكن سيارة الدورية تضررت، مؤكدا أن الهجوم على قوات حفظ السلام، أمر مثير للقلق العميق.

وعبر في بيان عن إدانة هذا العمل، مشيرا إلى مسؤولية الأطراف في حماية قوات حفظ السلام.



