تعثر برشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

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- Akhbar Al Khaleej) تعادل فريق برشلونة مع مضيفه رايو فاليكانو بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت على ملعب استاد تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الأسبوع 14من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل لفاليكانو ، اوناي لوبيز في الدقيقة 39، بينما سجل لبرشلونة في الدقيقة 82 فلوريان ليجون لاعب رايو فاييكانو بالخطأ في مرمى فريقه.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة إلى 31 نقطة في المركز الثالث ، كما ارتفع رصيد فريق رايو فاليكانو إلى 19 نقطة في المركز الثامن.
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