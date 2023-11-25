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تعثر برشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

11/25/2023 3:06:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعادل فريق برشلونة مع مضيفه رايو فاليكانو بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت على ملعب استاد تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الأسبوع 14من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل لفاليكانو ، اوناي لوبيز في الدقيقة 39، بينما سجل لبرشلونة في الدقيقة 82 فلوريان ليجون لاعب رايو فاييكانو بالخطأ في مرمى فريقه.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة إلى 31 نقطة في المركز الثالث ، كما ارتفع رصيد فريق رايو فاليكانو إلى 19 نقطة في المركز الثامن.

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