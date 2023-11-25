نيابة عن جلالة الملك المعظم .. خالد بن حمد يشهد ختام بطولة الملك حمد الدولية 15 للجولف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حفل ختام بطولة الملك حمد الدولية الخامسة عشر للجولف والتي أقيمت على ملاعب النادي الملكي للجولف يوم السبت 25 نوفمبر 2023.

كما شهد حفل الختام سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة والدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة واللواء الركن علي بن صقر النعيمي رئيس الاتحاد البحريني للجولف وعدد من كبار الحضور والمدعوين.

وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن خالص الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم

على رعاية جلالته للبطولة والتي تشكل مصدر فخر واعتزاز للأسرة الرياضية بشكل عام وأسرة رياضة الجولف بشكل خاص والتي أكسبت الحدث الدولي زخما كبيرا لتجسد الرعاية الفائقة التي يحظى بها القطاع الرياضي من دعم واهتمام من جلالته وهو ما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات المضيئة للوطن.

وأعرب سموه عن سعادته البالغة بنجاح النسخة الخامسة عشرة من بطولة الملك حمد الدولية للجولف والتي شهدت منافسة قوية بمشاركة كوكبة من أبرز اللاعبين المحترفين الذي سجلوا أرقاما قياسية جديدة، مؤكدا سموه إلى أن البطولة تكتسب أهمية كبيرة لكونها معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للجولف ونتائجها تعتمد في التصنيف الدولي، مشيرا سموه إلى أن إقامة النسخة الخامسة عشر من البطولة يعكس النجاح المتنامي لهذا الحدث الدولي.

وهنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الأبطال مشيدا بما قدموه من أداء رائع كما أثنى على التنظيم المتميز للإتحاد البحريني للجولف برئاسة اللواء الركن علي بن صقر النعيمي وجهود باقي أعضاء مجلس الإدارة واللجنة المنظمة، متمنيا سموه للإتحاد دوام التوفيق والنجاح.

هذا وقد كرم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الفائزين كما تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

وأسفرت نتائج فئة المحترفين عن فوز اللاعب الأمريكي Cole Madey ليتوج بطلا لبطولة كأس الملك حمد الدولية للجولف 15.

وجاء البريطاني

Tom Alump ثانيا والبريطاني Gary King ثالثا وأما بفئة الهواة فاز المغربي Dahmane Soufiane بالمركز الأول والبريطاني Hanlrley Smith ثانيا والإسباني Sam Millane ثالثا.

وتوج اللاعب البحريني أحمد محمد الزايد كأفضل لاعب بحريني في البطولة بعدما جاء في المركز العاشر ليتأهل للبطولة العالمية الأوروبية للمحترفين.