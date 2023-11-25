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بني ياس يخطف الفوز من حتا بـ 10 لاعبين

11/25/2023 3:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

خطف بني ياس فوزاً ثمينا من حتا في الوقت القاتل بـ 10 لاعبين بهدف دون رد سجله تاولانت سولجمانوف في الدقيقة 94 في المباراة التي جرت على استاد حمدان بن راشد ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين، ليقفز "السماوي" إلى المركز السادس مؤقتاً برصيد 13 نقطة بعد تحقيق الانتصار الثاني على التوالي فيما تراجع
"الإعصار" إلى المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

ورغم استحواذ بني ياس على معظم مجريات اللعب في الشوط الأول، إلا أنه لم يتمكن من فك شفرة حتا وترجمة أفضليته
بتسجيل هدف لتنتهي الحصة الأولى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتحسن أداء حتا في الشوط الثاني بعد الاعتماد على اللعب من الأطراف عن طريق الثنائي خالد الأصبحي وأيمن رشوق مما صعب المهمة أمام بني ياس الذي لعب بـ 10 لاعبين بعد طرد اللاعب خميس صالح في الربع الأخير من المباراة بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية. وهدد أصحاب الأرض مرمى بني ياس في أكثر من فرصة أخطرها عندما حرمت العارضة حتا من تسجيل أول أهدافه عن طريق المغربي أيمن رشوق ليستغل "السماوي" الفرصة عن طريق سولجمانوف في الوقت بدل الضائع من ثغرة دفاعية ويهدي فريقه فوزاً غالياً.

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