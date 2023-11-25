برشلونة يتعادل بصعوبة مع فايكانو في الدوري الإسباني

تعادل برشلونة بصعوبة مع مضيفه رايو فايكانو 1 /1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أوناي لوبيز بهدف لفايكانو في الدقيقة 39 لكن برشلونة أدرك التعادل بهدف عكسي سجله فلوريان لوجون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82.

ورفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث مقابل 19 نقطة لفايكانو في المركز التاسع.

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