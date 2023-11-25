برشلونة يتعادل بصعوبة مع فايكانو في الدوري الإسباني

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعادل برشلونة بصعوبة مع مضيفه رايو فايكانو 1 /1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم أوناي لوبيز بهدف لفايكانو في الدقيقة 39 لكن برشلونة أدرك التعادل بهدف عكسي سجله فلوريان لوجون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82.
ورفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث مقابل 19 نقطة لفايكانو في المركز التاسع.
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