فيرستابن ينطلق أولاً في سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 غداً

سجل الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم للفورمولا1 في الموسم الحالي، أسرع زمن في جولة التأهيل الرسمية لسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، التي أقيمت على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، مساء اليوم السبت، في الجولة الأخيرة والختامية من بطولة العالم للفورمولا1 لعام 2023.

وأحرز فيرستابن قطب الانطلاق الأول على حلبة مرسى ياس للعام الرابع على التوالي، بعدما كان حقق أسرع زمن خلال جولة التأهيل أعوام 2020 و2021 و2022، لينطلق من المركز الأول في السباق الذي يقام غداً عند الساعة الخامسة مساء.

ويتطلع فيرستابن إلى إسدال الستار على موسمه التاريخي والاستثنائي بتحقيق الفوز في أبوظبي للمرة الرابعة على التوالي، وتعزيز رقمه القياسي بأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد والوصول إلى الفوز الـ 19 هذا الموسم.

وجاء سائق فريق فيراري، شارل لوكلير ثانياً في جولة التأهيل بفارق +0.139 ثانية خلف فيرستابن، مما يدعم حظوظه في خطف المركز الرابع على لائحة ترتيب بطولة السائقين، خاصة بعد فشل زميله في الفريق، الإسباني كارلوس ساينز في إحراز توقيت جيد في جولة التأهيل، وأنهى الجولة في المركز الـ 16، فيما قدم أوسكار بياستري سائق فريق ماكلارين أداء مميزاً، ونجح في خطف المركز الثالث بتوقيت 1:23:782 دقيقة.

وواصل البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس أداءه الجيد في سباق أبوظبي، وجاء رابعاً في التجارب التأهيلية، أمام مواطنه لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين، بينما أنهى لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات التجارب على حلبة ياس في المركز الـ 11.

ويعد هاميلتون أكثر سائق أحرز قطب الانطلاق الأول في سباق جائزة أبوظبي على حلبة مرسى ياس في 5 مرات، ثم فيرستابن 4 مرات، يليه فيتيل وروزبرغ (مرتين)، ومارك ويبر وبوتاس مرة.

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