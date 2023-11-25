ختام المرحلة الرابعة من تحدي قمم الإمارات على جبل الرابي في خورفكان

في المرحلة ما قبل النهائية، اجتمع محبو الرياضة الجبلية المشاركون في تحدي قمم الإمارات على مسار جبل الرابي التصاعدي في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة، صباح اليوم السبت في المرحلة الرابعة من التحدي الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد اجتياز مراحل التحدي الثلاثة في كل من رأس الخيمة وحتا والفجيرة على التوالي.

وشهدت منافسات المرحلة الرابعة في خورفكان تزايداً ملحوظاً في أعداد المشاركين من مواطنين ومقيمين، وسيّاح حضروا خصيصا للمشاركة في منافسات تحدي قمم الإمارات الذي انطلق تزامناً مع يوم العلم في الإمارات تحت شعار: «ارفعه عالياً.. ارفعه بفخر».

وعند خط النهاية حضر على منصة التكريم سعيد العجيل نائب رئيس اتحاد الامارات للرياضة للجميع، إلى جانب سالم محمد النقبي رئيس نادي خورفكان الرياضي، وممثلين عن مجلس الشارقة الرياضي وشركة ايفرست للرياضة المنظمة للحدث، حيث تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من كل فئة برياضتي الجري الجبلي والهايكينغ او المشي الجبلي، والذين قطعوا مساراً ممتد على طول 6.3 كيلومترات على جبل الرابي، و يعتبر من المشروعات السياحية التراثية، تجذب المواطنين والسياح لممارسة رياضة المشي الجبلي.

ويتمتع هذا المسار الجبلي بخصوصية مميزة حيث أتاح للمشاركين في التحدي الاستمتاع برحلة تجمع بين سحر الطبيعة وعظمة التاريخ ومتعة المغامرة، فبرج الرابي، الذي تم بناؤه عام 1915 كجزء من شبكة الأنظمة الدفاعية للمدينة، يرصد ذاكرة أكثر من 100 عام من تاريخ المدينة العريق، ويمثل فرصة لاكتشاف جمال الطبيعة الجبلية وشواطئ خورفكان الساحرة.

جدير بالذكر أن ختام التحدي سيكون على جبل حفيت بمدينة العين السبت المقبل، وفيه يدشن المتسابقون مساراً جبلياً جديداً قامت شركة «ايفرست للرياضة» بفتحه خصيصاً بمناسبة إطلاق تحدي قمم الإمارات، على أن يتم في نهايته إعلان أسماء ابطال التحدي بموسمه الأول وبجائزة ايفرست.

حيث تأتي المرحلة النهائية تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات في الثاني من ديسمبر المقبل، ويرتدي المتسابقون زياً خاصاً يزينه العلم الوطني للدولة، فيما سيحمل العشرات الأعلام لزرعها فوق قمة جبل حفيت في تجسيد لإحدى رسائل التحدي الرئيسة المتمثلة بروح الـوحدة في الإمارات وشموخ علمها فوق القمم.

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