النسخة الثانية من «سلسلة سباقات الإمارات للسرعة» تنطلق غداً من مضمار «الشارقة لونجين»

تنطلق غداً النسخة الثانية من «سلسلة سباقات الإمارات للسرعة» في مضمار «الشارقة لونجين»، إذ سيدشن سباق «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم» الجولة الأولى من السلسلة لمسافة 1200 متر والبالغ قيمة جوائزه 200 ألف درهم.

وسيشهد الشوط مشاركة 12 خيلاً يتقدمها بطل النسخة الماضية «رود بلوك» لسيد حشيش وهناء رفاعي، إلا أنه سيواجه صراعاً شرساً مع أبرز خيول السرعة ومنها «إيفر جيفن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«الكرامة» و«متأني» لـ«شادويل»، و«توز» لـ«اسطبل داكي»، و«إيسترن ورلد» و«ستوري أوف لايت» لمحمد أحمد علي السبوسي.

محط أنظار

وفي هذا الصدد، تقدم محمد الأحمد، المدير التنفيذي لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، المدير العام لمضمار جبل علي، في تصريحات لـ«البيان» بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على عودة هذه السلسلة العام الثاني على التوالي، مؤكداً أن البطولة باتت محط أنظار أبرز الملاك والمدربين والفرسان، إذ أسهمت في خلق أرض جديدة للمنافسات في سباقات الموسم، نالت إشادة الجميع.

كما عبر عن خالص شكره وتقديره لنادي الشارقة للفروسية والسباق ونادي دبي لسباق الخيل على دعمهما السلسلة ما يدل على التكامل الذي وصلنا إليه بين أندية ومضامير الدولة ما يصب في مصلحة سباقاتنا.

وعن الجولة الأولى، قال محمد الأحمد إن السباق سيشهد عودة بطل النسخة الماضية «رود بلوك» لسيد حشيش وهناء رفاعي وسيدافع عن اللقب، إضافة إلى عدد من الأسماء القوية التي ستزيد إثارة هذا الشوط.

وأضاف إنهم سعداء بهذا العدد الكبير من المشاركين في الجولة الأولى، وهذا دليل آخر على نجاح السلسلة، متمنياً التوفيق والنجاح للمشاركين في السباق.

عمق العلاقات

وبدوره، تقدم سلطان محمد خليفة اليحيائي المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على دعم سموه المستمر لسباقات الخيل، مؤكداً عمق العلاقة التي تجمع مضماري الشارقة وجبل علي والتي ظهرت جلية عبر استضافتنا انطلاقة النسخة الثانية من «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة».

وأضاف إن العدد النوعي للمشاركات في الجولة الأولى أعطانا مؤشرات قوية إلى قوة هذا السباق ونجاحه في استقطاب أبرز خيول السرعة، متمنياً التوفيق والنجاح للمشاركين.

خيول نوعية

كما أشاد ياسر مبروك مدير تطوير السباقات بهيئة الإمارات لسباقات الخيل بالجولة الأولى للسلسلة التي انطلقت العام الماضي واستقطبت نوعاً جيداً من خيول السرعة في الدولة، ما أسهم في جذب عدد قوي من الخيول المتميزة في النسخة الثانية هذا العام مؤكداً أن الفضل يعود إلى مبادرة ودعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم صاحب المبادرات الريادية في عالم سباقات الخيل.

وأضاف إن الجولة الأولى غداً، ستشهد عودة «رود بلوك» نجم النسخة الماضية بجولتيها الأولى والثانية إضافة إلى مشاركة نخبة من خيول السرعة في الدولة وأبرزها «توز» لـ«اسطبل داكي»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه المشاركة القوية ستؤدي بلا شك إلى ترفيع هذا السباق ليصبح أول بطولة مصنفة في مضمار «الشارقة لونجين» في المستقبل القريب.

وتقدم في الختام بخالص الشكر والتقدير للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق وإدارة المضمار على الدعم غير المحدود للسلسلة وجميع السباقات التي تقام في المضمار، متمنياً كل التوفيق والنجاح للمشاركين غداً.

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