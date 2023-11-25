برعاية حمدان بن زايد .. ختام ناجح لسباق زايد الخيري في أبوظبي بمشاركة أكثر من 7 آلاف عداءً وعداءة

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، أقيم اليوم سباق زايد الخيري الإنساني في جزيرة الريم بأبوظبي بمشاركة أكثر من 7 آلاف عداء وعداءة من مختلف الأعمار والجنسيات، للتنافس على عمل الخير، والاحتفاء بمآثر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأطلق الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان شارة بداية سباق الـ 10 كيلومترات بحضور الآلاف من الأشخاص، من داخل الدولة وخارجها، للمشاركة في الجري والمشي أفراداً وعائلات وأندية، ضمن الحدث الذي يتميز بأجوائه الحماسية والتنافسية.

وتبلغ إجمالي جوائز السباق مليون درهم لمسافات 3 و5 و10 كلم، وتخصص عائداته، لدعم العلاجات المبتكرة والمنقذة لحياة مرضى السرطان، من خلال مركز أبوظبي للخلايا الجذعية.

ويواصل الحدث الذي انطلق قبل عقدين من الزمن مهمته الإنسانية حتى اليوم، ومع انتهاء نسخة أبوظبي يتأهب المنظمون للمرحلة التالية من السلسلة، مع الاستعداد لتنظيم سباق زايد الخيري في جمهورية مصر العربية الشقيقة في 30 ديسمبر المقبل.

وحقق المركز الأول لمسافة 10 كلم هشام أمغار بزمن قدره 28.18 دقيقة، بفارق كسر من الثانية عن الفائز الثاني حليفوم تيسفاي، وجاء ثالثاً ويفين ديجين بزمن قدره 28.21 دقيقة.

وحصد ابيل جيتي المركز الأول لمسافة 5 كلم بزمن قدره 14.05 دقيقة بفارق ثوانٍ عن الفائز الثاني فييسا تاديسي، والثالث تميراتى ملكا، وتوّج ياسر الشعشاوي بلقب مسافة 3 كلم في زمن قدره 7.58 دقائق بفارق كسر من الثواني عن الوصيف موسى سيوم، وجاء ثالثاً عمر الوحداني بزمن قدره 8 دقائق.

وفاز سعيد الظاهري بالمركز الأول لمسافة 10 كلم في الدراجات اليدوية، بزمن قدره 22.01 دقيقة، وجاء علي السعدي وصيفاً بزمن قدره 55.14 دقيقة، وعبدالله الهاشمي ثالثاً بزمن قدره 1.05.18 ساعة.

وحصد طارق العلوي المركز الأول لمسافة 10 كلم في الدراجات الهوائية، في زمن قدره 19.00 دقيقة، وجاء ثانياً سليمان البلوشي بزمن قدره 20.17 دقيقة، وثالثاً حمد المطروشي بزمن بدره 21.54 دقيقة.

وظفر بدر الحوسني بالمركز الأول لمسافة 10 كلم على الكراسي المتحركة، بزمن قدره 21.57 دقيقة، وجاء ثانياً محمد عثمان بزمن قدره 26.48 دقيقة، وثالثاً الشحي محمد بزمن قدره 27.28 دقيقة.

وشهدت فعاليات فئة أصحاب الهمم لمسافة 3 كلم منافسة قوية، وفاز أحمد عبدالله بالمركز الأول بزمن قدره 16.06 دقيقة، وجاء ثانياً علي المهري بزمن قدره 16.53 دقيقة، وثالثاً شيخة الزعابي بزمن قدره 29.47 دقيقة.

وأكد الفريق الركن /م/ محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري أن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، جسدت للعالم مبادرة إنسانية نبيلة من أرض الإمارات إلى مختلف دول العالم، ترتكز على إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومقترنة باسمه ودوره في إرساء المبادئ الإنسانية، وقيم التعايش والسلام والمحبة بين شعوب العالم، وغرس الأمل في نفوس المرضى، وتبني المشروعات الرائدة والداعمة للعمل الإنساني، ودعم مسيرة الخير والعطاء والنماء للشعوب كافة.

وثمن رئيس اللجنة العليا المنظمة دعم ومتابعة ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لإقامة فعاليات السباق في أبوظبي، وحرصه على نجاحه، وتوفير جميع المتطلبات التي تسهم في تحقيق غاياته، وتأكيد مكانته الكبيرة في نفوس الجميع، ما كان له أثر ملموس في النجاح الذي حققه اليوم، بمشاركة كبيرة من الإماراتيين وأبناء الجاليات الشقيقة والصديقة، في لوحة معبرة ومتكاملة، ومنصة موحدة تحت مظلة العطاء الإنساني، اجتمع حولها الآلاف من فئات المجتمع المختلفة لتأكيد تضامنهم ودعمهم لقيم ومبادئ وأهداف السباق.

وقال:" بينما نحتفل بختام فعاليات سباق زايد الخيري في أبوظبي، أجد نفسي ممتناً لما أبداه مجتمعنا من حماس و حرص على المشاركة في هذا السباق الخيري الإنساني ، وإن كل خطوة تُخطى لا تعكس التفاني الشخصي، بل تجسد الإقبال الجمعي على حب العطاء، وبترقب كبير نتطلع إلى المستقبل، حيث يسعدنا الإعلان عن النسخة المقبلة التي ستُقام في جمهورية مصر العربية الشقيقة، لنواصل زرع بذور الأمل والتضامن، وتعزيز الشعور بالوحدة والعطاء الذي يميز جوهر سباق زايد الخير".

وأوضح الكعبي أن إقامة النسخة القادمة في مصر رسالة جديدة من الوفاء لقيمه ودوره في دعم المشاريع الإنسانية في هذه الدولة الشقيقة التي تربطنا بها علاقات تاريخية، وروابط الإخاء والمحبة لقيادتها وشعبها، مواصلة لمرحلة سابقة شهدت العديد من الفعاليات الناجحة التي عكست التفاعل الواسع من الفئات المجتمعية المختلفة مع فكرة وأهداف السباق، لاسيما أن الحماس الكبير في المشاركات السابقة من الأشقاء في مصر يؤكد الأثر الكبير الذي حققه هذا الإرث الإنساني الخالد.

ووصف الكعبي الأجواء التي رافقت السباق اليوم في أبوظبي بأنها تعبر عن قيم وأهداف السباق، والشعور المتعاظم من أفراد المجتمع بأن مجرد المشاركة في فعالياته بعيداً عن حسابات الفوز أو الخسارة، هو المحور والمرتكز الراسخ الذي غرسه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوسنا، وهو ما يلهمنا للتجاوب مع المبادرات الإنسانية، والتفاني في العمل من أجل إسعاد المجتمعات، كما أن هذه التظاهرة الرياضية تحولت إلى إرث مستدام للتعاون الإنساني بين جميع الشعوب في بقاع الأرض المختلفة.

وحول الحدث الرياضي الكبير الذي أقيم اليوم، أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن سباق زايد الخيري يمثل "علامة مميزة" في مسيرة الخير والعطاء لدولة الإمارات على مدار سنوات، في سبيل العمل الخيري والإنساني بكافة صوره وأشكاله، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وقال: "تحظى نسخة أبوظبي باهتمام خاص، كونها النواة التي انطلق منها الحدث الكبير إلى العديد من المدن مثل نسخة نيويورك ونسخة مصر، وقريباً نسخة كيرالا الهندية، ونأمل أن يحقق السباق الهدف المنشود، وأن يشهد مشاركة كبيرة من الجميع".

وأضاف العواني: "سباق زايد الخيري أحد أهم الأحداث على أجندة الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وله اعتبارات خاصة، سواء لنا أو المشاركين فيه ويكفي أنه يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه".

وتابع: "السباق الخيري هو نهر عطاء من الإمارات إلى المرضى والمحتاجين في العديد من مدن العالم، وكل من يشارك فيه يخرج فائزاً بإسهامه في دعم العمل الخيري والإنساني وتحقيق أهدافه النبيلة".

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "كل فئات المجتمع تحرص على المشاركة بغض النظر عن العمر، سواء من المواطنين أو المقيمين، لأن الفوز بالسباق ليس هو الهدف الأسمى، وإنما يكون الهدف هو دعم العمل الخيري والإنساني وتحقيق الهدف في كل دورة للسباق، وهي في هذا العام تدعم مركز أبوظبي للخلايا الجذعية".

واختتم العواني قائلاً: "تحضيرات نسخة أبوظبي سارت بشكل رائع في ظل تعاون كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتوجت بنجاح الحدث الخيري الكبير".

ومن جانبه قال الدكتور يندري فينتورا، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية: "مع كل خطوة نخطوها في سباق زايد الخيري، لا نقطع أميالاً فحسب، بل نعمل معاً على تعزيز العلاجات المنقذة للحياة لمرضى السرطان. إننا نثمن مبادرة اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري بتخصيص عائدات السباق لدعم أبحاث السرطان والعلاجات المبتكرة في "مركز أبوظبي للخلايا الجذعية".

وأضاف: "نؤكد التزامنا بالبقاء في طليعة مسيرة التقدّم والابتكار العلمي، وتوفير الرعاية الطبية المتطورة، والمساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للعلاجات المتقدمة والبحث العلمي. كما نتطلع قدماً لمستقبل يتم فيه القضاء على مرض السرطان. فمن خلال السباق، سيتم تخصيص العوائد لدعم الأبحاث السريرية والعلاجات لتحقيق ابتكارات طبية رائدة في علاجات السرطان وتحسين صحة الأفراد، فضلاً عن تشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة واتباع أنماط حياة صحية من خلال المشاركة في هذا الحدث النوعي الذي يشهد مشاركة آلاف الأفراد".

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