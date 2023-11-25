نيوكاسل المتألق يقسو على تشيلسي برباعية بعد طرد جيمس

أحرز ألكسندر إيساك مهاجم نيوكاسل يونايتد هدفين سريعين في الشوط الثاني إضافة لهدف أنتوني جوردون قبل النهاية ليمنح فريق نيوكاسل يونايتد الفوز 4-1 على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذي طُرد منه لاعب على ملعب سان جيمس بارك اليوم السبت.

وافتتح إيساك، الذي غاب عن عدة مباريات خلال الشهر الماضي بسبب إصابة في أعلى الفخذ، التسجيل في الدقيقة 13 لكن رحيم سترلينج أدرك التعادل لتشيلسي بعدها بعشر دقائق بتسديدة رائعة من ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء.

ووضع قائد نيوكاسل جمال لاسيليس فريقه في المقدمة مرة أخرى بضربة رأس بعد مرور ساعة، وبعدها بدقيقة واحدة خدع جولينتون مواطنه البرازيلي تياجو سيلفا على حافة منطقة الجزاء ووضع الكرة في الشباك ليجعل النتيجة 3-1.

وتبددت أي فرصة لتشيلسي في العودة في النتيجة عندما حصل رييس جيمس على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 73 ليودع المباراة.

وأحرز أنتوني جوردون الهدف الرابع بعدها بعشر دقائق، ليرتقي نيوكاسل إلى المركز السادس في الجدول برصيد 23 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

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