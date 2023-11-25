الهلال يمطر شباك الحزم بتسعة أهداف ويعزز صدارته للدوري السعودي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق الهلال فوزا كاسحا على مضيفه الحزم 9 /صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وتقمص المهاجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) لفريق الهلال مقابل هدف واحد لكل من الصربي الكسندر ميتروفيتش والصربي الأخر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش و محمد إبراهيم كنو ومحمد حمد القحطاني وصالح الشهري ومحمد البريك.
وعزز الهلال موقعه في الصدارة برصيد 38 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر ، وتوقف رصيد الحزم عند سبع نقاط في المركز الأخير.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN25112023000110011019ID1107484528
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.