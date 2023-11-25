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الهلال يمطر شباك الحزم بتسعة أهداف ويعزز صدارته للدوري السعودي

11/25/2023 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


حقق الهلال فوزا كاسحا على مضيفه الحزم 9 /صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقمص المهاجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) لفريق الهلال مقابل هدف واحد لكل من الصربي الكسندر ميتروفيتش والصربي الأخر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش و محمد إبراهيم كنو ومحمد حمد القحطاني وصالح الشهري ومحمد البريك.

وعزز الهلال موقعه في الصدارة برصيد 38 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر ، وتوقف رصيد الحزم عند سبع نقاط في المركز الأخير.

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