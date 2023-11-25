الوصل يؤمن صدارة الدوري الإماراتي برباعية في شباك الجزيرة

أمن الوصل صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بتحقيق فوز ثمين على مضيفه الجزيرة 4-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة الثامنة من المنافسة والذي شهد أداء قويا من الفريقين وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع اللقاء الذي عزز من خلاله الوصل سلسلة نتائجه الإيجابية بعدم الخسارة خلال 8 مباريات متتالية متربعا على الصدارة بجدارة رافعا رصيده إلى 20 نقطة ويبقى الجزيرة الذي لم يعانق الفوز خلال 4 مباريات متتالية برصيد 11 نقطة متراجعا إلى المركز الثامن في جدول الترتيب.

منذ أطلاق صافرة البداية، أعتمد الفريقان على سلاح الهجوم لهز الشباك بطريقة عكست رغبتهما في تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث، ونال الوصل الأفضلية في الشق الهجومي وكان الأكثر خطورة حتى ترجم جهوده بالهدف الأول من ضربة رأسية للاعبه اداما ديالو في الدقيقة 23، لكن بعد الهدف انتفض الجزيرة الذي أستشعر الخطورة ونجح في تحقيق التفوق على ضيفه بالهجوم المكثف وتمكن في الدقيقة 29 من إدراك هدف التعادل بواسطة مدافعه زايد الزعابي في الدقيقة 29 وعقب الهدف واصل الجزيرة أفضليته ولاحت له عددا من السوانح منها تهديفة فيرناندو لوكاس أبعدها خالد السناني إلى ركنية.

وفي الشوط الثاني بدأ الجزيرة متفوقا في الدقائق الأولى واجرى عدة محاولات لإضافة هدف التفوق الثاني، لكنه تعرض لصدمة مبكرة عندما نجح الوصل في إضافة الهدف الثاني بواسطة فابيو دي ليما في الدقيقة 50 والذي ساهم في رفع الروح المعنوية للاعبي الوصل حتى نجح عبد الرحمن صالح في أضافة الهدف الثالث من تسديدة اصطدمت بالمدافع خليفة الحمادي وغيرت أتجاهها نحو شباك علي خصيف في الدقيقة 60.

وبعد الهدف اشتعلت المواجهة أكثر بين الفريقين وتمكن الوصل من اضافة الهدف الرابع الذي حمل توقيع البديل كايو كانيدو في الدقيقة 74، ليأتي الرد من الجزيرة بعد 5 دقائق بإضافة الهدف الثاني بواسطة عمر تراوري والذي حاول بعده تعديل النتيجة لكن دون جدوى حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

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