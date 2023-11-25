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الأزهري سائق ياس هيت بطل السباق الافتتاحي لفورمولا 4 الإمارات

11/25/2023 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تمكّن سائق فريق ياس هيت للسباقات، كيانو الأزهري، من خطف المركز الأول للسباق الافتتاحي لجولة كأس فورمولا4 الإمارات، ليحقق بذلك فوزه الأول في تاريخ الجولة خلال مسيرته مع الفريق، ويصبح أول سائق يعتلي المركز الأول على منصة التتويج الجديدة كلياً في حلبة مرسى ياس.

ومنذ بداية السباق، الذي يقام ضمن فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، استطاع الأزهري أن يخطف صدارة المتسابقين ويحافظ عليها حتى نهاية السباق، متفوقاً على فيديريكو الرفاعي سائق فريق إكسيل موتورسبورت، الذي حجز مكانه في منصة التتويج في المركز الثاني.

أما المركز الثالث على منصة التتويج الجديدة، فكان من نصيب سائق فريق بريما ريسنغ، فريدي سلاتر، في حين حقق ثنائي فريق ياس هيت للسباقات، راشد الظاهري وحمده القبيسي المركزين الرابع والخامس على التوالي، بفارق أقل من ثانية، بعد سباق شيّق شهد تنافساً قوياً على المسار بينهما.

ومع بقاء سباق واحد في جولة كأس فورمولا 4 الإمارات، تعود الفرق المشاركة للتنافس على حلبة مرسى ياس اليوم الأحد في الساعة 11.40 صباحاً في اليوم الختامي لفعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 لعام 2023.

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