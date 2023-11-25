خليل بشير: جائزة أبوظبي أفضل ختام لموسم الفورمولا1 وفيرستابن أعظم سائق

وصف خليل بشير معلق ومحلل سباقات الفورمولا1 حلبة مرسى ياس بأنها واحدة من أفضل حلبات الفورمولا1 على مستوى العالم بفضل الإمكانيات والمرافق الهائلة التي تتميز بها، وتضع جائزة أبوظبي الكبرى في ختام موسم بطولة العالم من أهم السباقات حتى ولو حسم اللقب على صعيد السائقين والصانعين.

وأشاد بالتنظيم المميز لجائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 في ختام الموسم الحالي، مؤكداً أن حلبة مرسى ياس اعتادت تقديم الإبهار في كل ما يتعلق بالجائزة الكبرى، لافتاً إلى أن المنطقة العربية شهدت تطوراً كبيراً في عالم الفورمولا1 لوجود أكثر من حلبة سباق على روزنامة البطولة.

ويرى بشير، سائق سباقات السيارات السابق، أن المعركة بين فريقي مرسيدس وفيراري هي المعركة الأجمل والأقوى في جائزة أبوظبي الكبرى بعد حسم فريق ريد بل لقب الصانعين، خصوصاً مع فارق 4 نقاط فقط بين الفريقين، وقال: «ستكون المنافسة بين مرسيدس وفيراري الأقوى في ختام الموسم لحسم وصافة الصانعين، فيراري ظهرت بصورة قوية في التجارب الحرة مع لوكلير، ولكن يجب الانتظار لرؤية أدائها في السباق لأن مشكلتها الأساسية مع الإطارات، لاسيما وأن حلبة ياس ليست من الحلبات القاسية، كما أن مرسيدس أداؤها جيد عادة في أبوظبي، وبالتالي فالحدث الأبرز هو التنافس بينهما لخطف المركز الثاني لزيادة العوائد المالية في ختام الموسم».

وأضاف لـ«البيان الرياضي»: «من الصعب تحديد من الأقرب لحسم وصافة الصانعين بين مرسيدس وفيراري، ولكن بالنظر إلى آخر 3 سباقات فقد قدم فريق فيراري أداءً قوياً وظهر بشكل أفضل من مرسيدس، والأخيرة من بعد جائزة الولايات المتحدة أجرت تحديثات بجلب أرضية جديدة للسيارة، ومن وجهة نظري المعركة ستكون متقاربة للغاية».

ووصف بشير الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم الحالي بأنه أعظم سائق في الفورمولا1 كموهبة وسرعة، ووضع اسمه من بين الأعظم على الإطلاق في تاريخ الرياضة، لافتاً إلى أنه استطاع القفز من سباقات الكارتينغ إلى الفورمولا3 ومنها مباشرة إلى الفورمولا1 مما أكد على موهبته الفذة كسائق.

وشدد على ضرورة البدء في التركيز على ثقافة رياضة السيارات في المنطقة العربية، ليس على مستوى استضافة السباقات والسائقين وحسب وإنما على الرياضة ككل، كمهندسين وميكانيكيين وبناء قاعدة لهذه الرياضة من أجل تطويرها في المنطقة.

وكشف عن أنه لم يكن يتوقع دخول مجال التعليق عقب نهاية مسيرته كسائق سباقات سيارات، مبيناً أنه بدأ في التحليل منذ 10 سنوات ويستمتع بتجربته في تحليل والتعليق على سباقات الفورمولا1 كونها في المجال الذي يعشقه، مشيراً إلى أن إعداد سائق عربي للفورمولا1 يتطلب البدء مع سباقات السيارات منذ عمر 6 سنوات في الكارتينغ وحتى 14 سنة، ومن بعدها التدرج النوعيات المختلفة للسباقات والانتقال لأوروبا للتسابق على حلبات متعددة واكتساب خبرات أخرى، مشدداً على ضرورة وجود برامج لتطوير السائقين وزيادة الثقافة برياضة السيارات.

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