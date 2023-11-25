إظهار معلومات الملف الشخصي .. ميزة جديدة من واتساب

يعمل تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري، على ميزة جديدة لإظهار معلومات الملف الشخصي في المحادثات، والتي ستكون متاحة في التحديث المستقبلي للتطبيق.

ورصد موقع "wabetainfo" المتخصص الميزة الجديدة، أثناء مطالعته للمزايا الجديدة التي يحملها الإصدار التجريبي الأخير ذو الرقم (2.23.25.11)، حيث تعرض معلومات الملف الشخصي على الفور ضمن المحادثة، وفقا لموقع أخبار 24.

وتظهر هذه المعلومات تحت اسم جهة الاتصال مباشرة، وبالضغط عليها تظهر تفاصيل الحساب دون الحاجة إلى ترك المحادثة، إلا أنها تكون مرئية فقط عندما تكون جهة الاتصال غير متصلة بالإنترنت، أو إن كانت جهة الاتصال متصلة ولكنها محمية بمزيد من الخصوصية.

وتعمل الميزة الجديدة كذلك على تحسين الرؤية في حالة قيام المستخدمين مؤخرًا بتحديث معلومات ملفاتهم الشخصية، مما يضمن للآخرين في المحادثة العلم بأي تغييرات تطرأ على هذه المعلومات على الفور.







