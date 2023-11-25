إظهار معلومات الملف الشخصي .. ميزة جديدة من واتساب

(MENAFN
- Al-Bayan)
يعمل تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري، على ميزة جديدة لإظهار معلومات الملف الشخصي في المحادثات، والتي ستكون متاحة في التحديث المستقبلي للتطبيق.
ورصد موقع "wabetainfo" المتخصص الميزة الجديدة، أثناء مطالعته للمزايا الجديدة التي يحملها الإصدار التجريبي الأخير ذو الرقم (2.23.25.11)، حيث تعرض معلومات الملف الشخصي على الفور ضمن المحادثة، وفقا لموقع أخبار 24.
وتظهر هذه المعلومات تحت اسم جهة الاتصال مباشرة، وبالضغط عليها تظهر تفاصيل الحساب دون الحاجة إلى ترك المحادثة، إلا أنها تكون مرئية فقط عندما تكون جهة الاتصال غير متصلة بالإنترنت، أو إن كانت جهة الاتصال متصلة ولكنها محمية بمزيد من الخصوصية.
وتعمل الميزة الجديدة كذلك على تحسين الرؤية في حالة قيام المستخدمين مؤخرًا بتحديث معلومات ملفاتهم الشخصية، مما يضمن للآخرين في المحادثة العلم بأي تغييرات تطرأ على هذه المعلومات على الفور.
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