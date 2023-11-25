ماذا تعرف عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة؟

أطلقت حركة حماس سراح الدفعة الأولى المكونة من 13 امرأة وطفلا من الإسرائيليين أمس الجمعة بموجب اتفاق هدنة، بالإضافة إلى 11 عاملا زراعيا من تايلاند والفلبين، بعد توقف الأعمال القتالية في قطاع غزة للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع.

وهذا ما نعرفه عن المحتجزين.

* من هم المحتجزون؟

احتجز مسلحون من حركة حماس نحو 240 شخصا وقتلوا 1200 آخرين عندما هاجموا بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، وفقا للحكومة الإسرائيلية. وخطف مسلحو حماس المحتجزين من تجمعات سكنية وقواعد عسكرية بجنوب إسرائيل، إلى جانب آخرين كانوا يحضرون حفلا موسيقيا في الهواء الطلق.

وتقول الحكومة الإسرائيلية إنه بالإضافة إلى المواطنين الإسرائيليين، فإن أكثر من نصف المحتجزين يحملون جنسيات أجنبية ومزدوجة من نحو 40 دولة منها الولايات المتحدة وتايلاند وبريطانيا وفرنسا والأرجنتين وألمانيا وتشيلي وإسبانيا والبرتغال.

وقالت الحكومة ووسائل إعلام الإسرائيلية إن من بين المحتجزين نحو 40 طفلا، منهم طفل يبلغ من العمر عشرة أشهر وأطفال في سن ما قبل المدرسة.

ومن بين المحتجزين أيضا جنود ومسنون وأشخاص من ذوي الإعاقة.

* ماذا حدث للمحتجزين؟

أطلقت حركة حماس حتى الآن سراح 28 محتجزا بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة. وجرى تسليم 24 محتجزا عند معبر رفح الحدودي أمس الجمعة، منهم 13 إسرائيليا بالإضافة إلى عشرة تايلانديين وفلبيني واحد. وكان من بين المحتجزين الإسرائيليين أربعة أطفال وأمهاتهم وخمس نساء مسنات.

وقبل إبرام الاتفاق، أطلقت حماس سراح أربع محتجزات من بينهن الأمريكيتان جوديث رعنان (59 عاما) وابنتها ناتالي (17 عاما) في 20 أكتوبر "لأسباب إنسانية"، والإسرائيليتان نوريت كوبر (79 عاما) ويوشيفيد ليفشيتز (85 عاما) في 23 من الشهر ذاته.

وتمكنت قوات إسرائيلية من تحرير المجندة المحتجزة أوري مجيديش خلال الاجتياح البري لغزة في 30 أكتوبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر العثور على جثتي سيدتين كانتا محتجزتين في مدينة غزة، إحداهما للمجندة نوعا مارسيانو (19 عاما).

وأعلن الجناح المسلح لحركة الجهاد الذي شارك في هجوم السابع من أكتوبر مع حماس مقتل محتجزة إسرائيلية في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء لكنه لم يحدد هويتها.

* أين يُحتجز الرهائن؟

تقول حماس إنها تخبئ الرهائن في أماكن وأنفاق آمنة في غزة. وتقول إسرائيل إن الجماعة لديها شبكة واسعة من الأنفاق تحت الأرض حيث تخزن الأسلحة وتقود العمليات وتستخدمها لنقل مقاتليها.

وأكدت ليفشيتز التي أُفرج عنها أنها نُقلت بعد اختطافها إلى أنفاق تحت الأرض شبهتها بشبكة عنكبوتية.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه عثر على أدلة تثبت أن بعض المحتجزين كانوا موجودين في المستشفيات أو تحتها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أن المجندة مارسيانو قُتلت على أيدي مسلحين من حماس داخل مستشفى الشفاء. ونشر الجيش مقطعا مصورا قال إنه لمسلحين يجبرون محتجزتين على دخول مستشفى الشفاء في السابع من أكتوبر.

* كيف كان يُعامل المحتجزون؟

قالت ليفشيتز إن الخاطفين قسموا المحتجزين إلى مجموعات صغيرة، مضيفة أنها كانت تنام مع عدد قليل من المحتجزين الآخرين على مراتب على أرضية الأنفاق. وذكرت أن الأطباء كانوا يقدمون لها الرعاية الطبية وأن حركة حماس كانت حريصة على أن تكون الظروف صحية.

ونشرت حماس شريطا مصورا في أكتوبر ظهر فيه عامل طبي وهو يعالج ذراعا مصابة لمحتجزة فرنسية تبلغ من العمر 21 عاما.

ونشرت حماس مقطعا آخر في الشهر ذاته أظهر ثلاث نساء محتجزات ينتقدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال نتنياهو إن المحتجزات استُخدمن في "دعاية قاسية".

* كيف كان رد فعل الإسرائيليين على احتجاز الرهائن؟

ضغط أفراد من عائلات المحتجزين والآلاف من المؤيدين لهم على الحكومة الإسرائيلية لإعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن خشية تعرضهم للقتل في الهجوم الانتقامي الإسرائيلي على غزة. وجابوا أيضا العالم لتسليط الضوء على قضية المحتجزين.

وبعد إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين، أعلن نتنياهو التزامه مجددا بإعادتهم جميعا إلى وطنهم.

وساد شعور بالسعادة بين أسر المحتجزين الذين عادوا أمس الجمعة، لكنه كان شعورا ممزوجا بالقلق على أولئك الذين لا يزالون في غزة.





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