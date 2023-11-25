بدء عملية حفر عمودية لإخراج العمال العالقين داخل نفق في الهند

بدأ عناصر الإنقاذ الهنود، اليوم، بحفر بئر عمودياً في النفق المنهار حيث لا يزال 41 عاملاً محاصرين منذ نحو أسبوعين، بعدما واجهوا عائقاً جديداً على بعد أمتار من مكان وجود العالقين.

وكانت فرق الإنقاذ تحتاج إلى حفر تسعة أمتار إضافية عبر الركام لإدخال الأجزاء الأخيرة من الأنبوب الفولاذي العريض البالغ طوله 57 متراً والشروع بإخراج العمال، لكن آلة الحفر اصطدمت بقضبان معدنية متشابكة وتجهيزات بناء تسد الطريق، فأصيبت بعطل لا يمكن إصلاحه.

وقال المسؤول المحلي أبيشيك روهيلا، اليوم، إن «العمل جارٍ لإزالة العائق».

وتمّ تجهيز سيارات إسعاف، إضافة إلى مستشفى ميداني لاستقبال الرجال الـ41 المحاصرين منذ انهيار جزء من النفق قيد الإنشاء في سيلكيارا بولاية أوتاراخاند في شمال البلاد في 12 نوفمبر.

المرحلة النهائية

منذ انهيار النفق، شهدت جهود الإنقاذ تعقيدات، كما تباطأت بسبب انهيارات محدودة وأعطال متتالية لحقت بآلات الحفر الضرورية لإنقاذ العمّال.

وأضاف روهيلا أن «عملية الوصول إلى العمال المحاصرين في مراحلها النهائية، ويجري النظر في جميع الخيارات الممكنة للوصول إليهم».

ويحاول عناصر الإنقاذ الوصول إلى العمال عبر المدخل الرئيس، ويعملون الآن على فتح الطريق بدون حفارة، بحسب مسؤولين.

لكن عملية حفر بئر جديدة بدأت انطلاقاً من أعلى التل المطل على النفق في محاولة للوصول إليه على عمق 89 متراً، وستقام فوق الرجال العالقين في منطقة سبق أن شهدت انهيارات، ما يجعل العملية بالغة التعقيد.

وأكد وزير المنطقة بوشكار سينغ دامي، بعد ظهر اليوم، أن الحفر بدأ من أعلى التل.

وأضاف أنه تمكن من التحدث مع الرجال المحاصرين تحت النفق، مشيراً إلى أنهم في حالة معنوية جيدة، وقالوا له: «خذوا وقتكم، لا تقلقوا علينا».

ومساحة النفق كافية نسبياً للرجال المحاصرين، إذ يبلغ طوله نحو كيلومترين وارتفاعه ثمانية أمتار ونصف متر.

الخيار الثالث

وبدأت أعمال حفر طريق ثالث في الطرف الآخر من النفق، لكنه أطول بكثير ويقدر بنحو 480 متراً.

وتم توفير الأكسجين والغذاء والمياه للعمال المحاصرين عبر أنبوب ضيق تم من خلاله إدخال كاميرا سمحت، الثلاثاء، لأسرهم برؤيتهم للمرة الأولى منذ انهيار النفق.

ومنذ الأربعاء، تقول السلطات إنها تتوقع نجاح المهمة في الساعات المقبلة، لكن الحكومة حذرت، في بيان، من أن الوضع «قد يتغير بسبب مشكلات فنية وتضاريس الهملايا الصعبة وحالات طارئة غير متوقعة». وهذا ما حدث مع توقف عملية الحفر في النفق.

كما تم اليوم استقدام آلة قطع بالبلازما للسماح بإخراج الآلة العالقة، إضافة إلى القطع المعدنية والمركبات الأخرى التي تعوق الدخول إلى النفق، ليصار إلى مواصلة الحفر يدوياً.

ويعدّ نفق سيلكيارا جزءاً من مشروع الطريق السريع شار دام، الذي يعتبر من أولويات رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والمصمَّم لتحسين التواصل مع أربعة من أهم المواقع الهندوسية في البلاد وأيضاً مع المناطق الحدودية في الصين.

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