عشرات الآلاف يتظاهرون في لندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

ألقي القبض على متظاهر، اليوم السبت، في لندن للاشتباه في تحريضه على الكراهية العنصرية، بينما خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع وسط لندن في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

كانت "المسيرة الوطنية من أجل فلسطين"، والتي كان من المفترض أن تنتهي في وايتهول وسط لندن، هي الأحدث في العديد من الاحتجاجات الضخمة التي سيطرت على شوارع العاصمة البريطانية في نهاية كل أسبوع منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الشهر الماضي.

وقالت شرطة العاصمة إنها ألقت القبض على رجل للاشتباه في تحريضه على الكراهية العنصرية "قرب بداية الاحتجاج".

كما قالت الشرطة "رصده الضباط وهو يرفع لافتة عليها رموز نازية".

ووزع الضباط منشورات في المسيرة سعت إلى توضيح ما يمكن اعتباره جريمة، بعد أن واجهت القوة ضغوطا من كبار المسؤولين الحكوميين لتكون أكثر صرامة بشأن المظاهر المزعومة لمعاداة السامية في الاحتجاجات.

وقال نائب مساعد مفوض الشرطة، أدي أديلكان، "أي شخص عنصري أو يحرض على الكراهية ضد أي مجموعة يجب أن يتوقع أن يتم القبض عليه، كما ينبغي لأي شخص يدعم حماس أو أي منظمة محظورة أخرى".

وأضاف "لن نتسامح مع أي شخص يحتفل أو يروج للأعمال الإرهابية - مثل قتل أو اختطاف الأبرياء - أو من ينشر خطاب الكراهية".

وفي باريس، اجتذبت المسيرة التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الناشطين المؤيدين للفلسطينيين والمؤيدين لإسرائيل بالإضافة إلى مجموعات أخرى.

وسار بعض المتظاهرين، وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "فلسطين حرة"، في عرض تضامني مع "غزة ونساء فلسطين اللاتي يُقتلن".

كما انضمت مجموعة من النساء اليهوديات إلى المسيرة للتنديد بالجرائم التي ترتكبها حماس، بما في ذلك عمليات الاغتصاب والقتل المزعومة، وهتفن "نحن نساء، نحن فخورات، نحن يهوديات ونحن غاضبات".





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