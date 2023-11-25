سقوط أمطار متفرقة على المناطق الشمالية والشرقية

استمر طقس اليوم السبت غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع تكوّن السحب الركامية صاحبها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية نهارا، ويكون رطباً ليلا وصباح الأحد مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحيانا مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.



وهطلت اليوم أمطار غزيرة مع برق ورعد على مطار الفجيرة الدولي وميناء الفجيرة وصفد ومتوسطة إلى غزيرة على السودة بالفجيرة، وسقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحيانا على العين في الهير وسويحان وعلى طريق القوع ـ أم العوش وطريق رقيعات القوع، وكانت خفيفة على غريبة ونعمة في العين.

وكانت خفيفة على مناطق متفرقة من الفجيرة وسد الرفيصة واستراحة السحب، ومتوسطة على الفاو والعويد وغزيرة على شارع الشيخ خليفة باتجاه المدام ومتوسطة على الفاية والرويضة والخزامية، كورنيش الشارقة في الشارقة ومرموم ومتوسطة على الجمرية وبر دبي وأبو هيل وديره والممزر في دبي.

وسجلت اليوم أعلى درجة حرارة على الدولة في الروضة (العين) بمقدار 31.7 درجة مئوية عند الساعة الثانية والربع عصرا، وسجلت أدنى درجة في جبل جيس (رأس الخيمة) بمقدار 10.6 درجات مئوية عند الساعة الخامسة والربع صباحا بالتوقيت المحلي للإمارات.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس يوم غد "الأحد" صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ويكون رطبا ليلا وصباح الاثنين مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتأثرت الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة مرور امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا بشكل سريع على الدولة مصاحباً معه تشكيلات مختلفة من السحب قادمة من الغرب تتخللها بعض السحب الركامية الممطرة.





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