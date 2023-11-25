بعد تعرضه لقصف إسرائيلي وتوقفه .. عودة مطار دمشق الدولي للعمل

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت مصادر سورية، اليوم السبت، عن عودة مطار دمشق الدولي إلى الخدمة اليوم، وذلك بعد أكثر من شهر على توقفه عن العمل بعد استهدافه من قبل إسرائيل.
وأكد مصدر في وزارة النقل السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "عودة مطار دمشق الدولي إلى العمل بشكل طبيعي، مع إعادة بعض شركات الطيران برمجة رحلاتها المقررة غداً الأحد ليصبح الانطلاق من مطار دمشق الدولي بدلا من مطار اللاذقية، وبدأت شركات الطيران إدراج رحلاتها اعتبار من غدا ".
وأضاف المصدر "أعادت وزارة النقل والشركات الحكومية الأخرى العمل للمطار والذي تعرض لقصف إسرائيلي في 22 من شهر أكتوبر الماضي".
وتعرض مطار دمشق الدولي لثلاث غارات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
فقد تعرض المطار للقصف في 12 أكتوبر الماضي، وبعد ذلك بثلاثة أيام تعرض للقصف مجددا في 22 أكتوبر، كما تعرض مطار حلب الدولي لثلاثة استهدافات منذ السابع من الشهر الماضي.
وقد تم تحويل جميع الرحلات القادمة والمغادرة من مطاري دمشق وحلب إلى مطار اللاذقية.
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