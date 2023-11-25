بعد تعرضه لقصف إسرائيلي وتوقفه .. عودة مطار دمشق الدولي للعمل



كشفت مصادر سورية، اليوم السبت، عن عودة مطار دمشق الدولي إلى الخدمة اليوم، وذلك بعد أكثر من شهر على توقفه عن العمل بعد استهدافه من قبل إسرائيل.

وأكد مصدر في وزارة النقل السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "عودة مطار دمشق الدولي إلى العمل بشكل طبيعي، مع إعادة بعض شركات الطيران برمجة رحلاتها المقررة غداً الأحد ليصبح الانطلاق من مطار دمشق الدولي بدلا من مطار اللاذقية، وبدأت شركات الطيران إدراج رحلاتها اعتبار من غدا ".

وأضاف المصدر "أعادت وزارة النقل والشركات الحكومية الأخرى العمل للمطار والذي تعرض لقصف إسرائيلي في 22 من شهر أكتوبر الماضي".

وتعرض مطار دمشق الدولي لثلاث غارات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فقد تعرض المطار للقصف في 12 أكتوبر الماضي، وبعد ذلك بثلاثة أيام تعرض للقصف مجددا في 22 أكتوبر، كما تعرض مطار حلب الدولي لثلاثة استهدافات منذ السابع من الشهر الماضي.

وقد تم تحويل جميع الرحلات القادمة والمغادرة من مطاري دمشق وحلب إلى مطار اللاذقية.





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