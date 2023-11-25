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حجمه أكبر من نيويورك 3 مرات .. جبل «إيه 23 إيه» الجليدي ينجرف وراء مياه القطب الجنوبي

11/25/2023 3:01:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحرك أحد أكبر الجبال الجليدية في العالم خلف مياه القطب الجنوبي، بعد أن ظل راسخا لأكثر من ثلاثة عقود، وفقا لهيئة المسح القطبية البريطانية.

الجبل الجليدي المعروف باسم "إيه 23إيه" انفصل عن الرف الجليدي "فيلشنر" في القارة القطبية الجنوبية عام 1986. لكنه أصبح ملتصقا بقاع المحيط، وظل راسخا في مكانه في بحر ويديل لسنوات.

الجبل الذي يبلغ حجمه ثلاث مرات حجم مدينة نيويورك، تبلغ مساحته حوالي أربعة آلاف كيلومتر مربع.

وقال أندرو فليمنغ، خبير الاستشعار عن بعد في هيئة المسح القطبية البريطانية، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الجمعة، إن الجبل الجليدي كان يتحرك على مدار العام الماضي ويبدو أن سرعته زادت الآن وتحرك خلف الحافة الشمالية لشبه الجزيرة القطبية، بمساعدة عوامل كالرياح وتيارات المحيط.

وأوضح أنه كشف عن حركة الجبل الجليدي لأول مرة في عام 2020.

وذكرت الهيئة أن جبل الجليد الآن بلا أساس ثابت ويتحرك مع تيارات المحيط نحو ساوث جورجيا في المحيط القطبي الجنوبي.


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