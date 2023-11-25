الوجه المغزلي.. سر قدرة المكفوفين على تعرُّف من حولهم

كشفت دراسة علمية حديثة عن السر وراء قدرة المكفوفين على تعرُّف الأشخاص حولهم بمجرد سماع الأصوات.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة جورج تاون الأمريكية، أن جهازاً متخصصاً يترجم الصور إلى صوت أظهر دوراً مهماً لمنطقة بالدماغ تعالج الوجوه الأساسية، مشيرةً إلى أنها تُعرف باسم «الوجه المغزلي»، وذلك وفقاً لموقع «ميديكال إكسبرس» الطبي.

وقال الدكتور جوزيف راوشيكر، المؤلف الرئيس للدراسة: «من المعروف منذ زمن أن الأشخاص المكفوفين يمكنهم تعويض فقدانهم للبصر، إلى حد ما، باستخدام حواسهم الأخرى».

وأضاف: «لقد اختبرت دراستنا مدى وجود هذا التعويض بين الرؤية والسمع، من خلال تشفير الأنماط البصرية الأساسية إلى أنماط سمعية، بمساعدة جهاز تقني».

وتابع: «باستخدام الرنين المغناطيسي الوظيفي، استطعنا تحديد مكان حدوث هذه اللدونة التعويضية في الدماغ».

ووجد الباحثون أنه يتم إدراك الوجه عند البشر والأمور الرئيسة غير البشرية من خلال خليط من المناطق القشرية المتخصصة، وظلت كيفية تطور هذه المناطق مثيرة للجدل. ونظراً لأهميتها في السلوك الاجتماعي، يعتقد العديد من الباحثين أن الآليات العصبية للتعرف إلى الوجوه فطرية أو تعتمد على الخبرة البصرية المبكرة.

وبيَّن راوشيكر أن النتائج تشير إلى أن تطور منطقة الوجه المغزلي لا يعتمد على الخبرة مع الوجوه المرئية الفعلية، بل على التعرض لهندسة تكوينات الوجه التي يمكن نقلها عن طريق طرائق حسية أخرى.

وقالت باولا بلازا، أحد المؤلفين الرئيسين للدراسة، وتعمل في جامعة أندريس بيلو في تشيلي: «توضح دراستنا أن منطقة الوجه المغزلية تشفر مفهوم الوجه بغض النظر عن قناة الإدخال أو التجربة البصرية»، مؤكدةً أنه اكتشاف مهم.

وخضع ستة أشخاص مكفوفين و10 أشخاص مبصرين، كانوا بمثابة مجموعة مراقبة، لثلاث جولات من فحوص التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، لمعرفة أجزاء الدماغ التي تم تنشيطها أثناء الترجمة من الصورة إلى الصوت.

ووجد العلماء أن تنشيط الدماغ عن طريق الصوت لدى الأشخاص المكفوفين تم العثور عليه بشكل أساسي في منطقة الوجه المغزلي اليسرى في حين حدثت معالجة الوجه لدى الأشخاص المبصرين في الغالب في منطقة الوجه المغزلي اليمنى.

وبدأت كل جلسة بجعل الأشخاص يتعرفون إلى الأشكال الهندسية البسيطة، مثل الخطوط الأفقية والعمودية، وتمت بعد ذلك زيادة تعقيد المحفزات تدريجياً، بحيث شكلت الخطوط أشكالاً، مثل المنازل أو الوجوه، التي أصبحت بعد ذلك أكثر تعقيداً (المنازل الطويلة مقابل المنازل الواسعة، والوجوه السعيدة مقابل الوجوه الحزينة).

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