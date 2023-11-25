مجلس الأعمال العراقي البريطاني يعقد مؤتمره في دبي 7 ديسمبر

يستعد مجلس الأعمال العراقي البريطاني لعقد مؤتمره في دبي في السابع والثامن من ديسمبر المقبل 2023؛ بهدف تعزيز الشراكات ودفع التحول الاقتصادي في الجمهورية العراقية.

ويقوم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بإلقاء كلمة الافتتاح في اليوم الثاني للمؤتمر، التي ستكون تحت عنوان «بناء مستقبل مستدام».

وحظيت الدورة السابقة من المؤتمر 2022 بردود فعل إيجابية من أكثر من 230 مندوباً؛ ما أدى إلى زيادة بنسبة 15% هذا العام.

وسيشارك في المؤتمر الذي يعقد في فندق كراون بلازا في السابع من ديسمبر 2023 في فندق ذي أدريس في مرسى دبي مجموعة وفود لمناقشة عدد من المواضيع على سبيل المثال «التعليم والتدريب في العراق» و«بناء مستقبل مستدام».

وتعليقاً على المؤتمر قال عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية: «إنه لشرف عظيم لنا أن ننضم إلى أصدقائنا من العراق ومجلس الأعمال العراقي لمناقشة الجهود المشتركة لمساعدة البلاد في عملية إعادة الإعمار. لقد عانى العراق كثيراً، لكنه ظل لديه الإمكانات والقدرات الهائلة التي تمكنه من الإسهام بشكل مؤثر على المستوى العالمي».

وفي هذا السياق، سيقوم المؤتمر بجمع الشركات العاملة في مجال الأعمال والتجارة من جميع أنحاء العالم لصالح جمهورية العراق وأعضائها. وبناءً على أننا ملتزمون بعراق حر ومزدهر ومتنوع يعمل المؤتمر كجسر يربط بين العراق وبقية دول العالم، ويعمل أيضاً على ربط الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار لرجال الأعمال ودعم الصناعة و الشعب العراقي في نهاية المطاف.

وأضاف آل صالح: «أود أن أثني على المؤتمر وقيادته لقيامهم بتنظيم هذه المنصة للتواصل بشكل أفضل، ونحن نؤيد بشكل كامل مهمة المجلس المتمثلة في تمكين نقل التكنولوجيا والبنية التحتية والخبرات إلى جمهورية العراق لتعزيز نموه وتطوره».

ووفقاً لإدارة المؤتمر فإن النمو الكبير في التجارة بين العراق والإمارات العربية المتحدة، الذي تجاوز 60% في العام الماضي، يؤكد العلاقات الاقتصادية المتزايدة بين البلدين، ويؤكد هذا الحدث مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها المركز التجاري الرئيسي للعراق، ويعرض الدور المتنامي للدولة في تسهيل التعاون الدولي. ويُنظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على أنها موقع رائع لاجتماع الجميع من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى الهند وتركيا والعراق والخليج. وتتمتع دولة الإمارات أيضاً بإمكانات هائلة للاستثمار في العراق وللشركات العاملة هناك، من دون الحاجة إلى الوظائف الإدارية والبيروقراطية التي يمكن الحصول عليها في العراق.

وأوضح كريستوف ميشيلز، المدير المنتدب للمؤتمر، مدافعاً عن القطاع الخاص في العراق، أن دولة الإمارات تعتبر مكاناً مثالياً؛ نظراً لدورها بوصفها مركزاً إقليمياً يربط الشركات الدولية بالعراق.

وأضاف: «بالنسبة لنا، يعد المؤتمر حدثاً مهماً في الشرق الأوسط، ويحظى بحضور جيد للغاية، خاصة من قبل العراقيين، حيث إنه مكان مناسب ومألوف للسفر إليه». وتابع ميشيلز: «لدى العديد من أعضائنا أيضاً مقرات رئيسية في دبي، ونتوقع أن يتمتع هذا المؤتمر بأقدمية الحضور التي يقدرها صناع القرار، ويتوقع أعضاؤنا التواصل مع الأشخاص المهمين».

ويعقد المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين في توقيت مهم، حيث يتناول قضايا محورية، مثل الاستدامة الاقتصادية والتعليم والتمويل وتغير المناخ.

ويقول فيكاس هاندا، ممثل دولة الإمارات في المجلس على مستوى المناطق: «في كل عام نتفوق على أنفسنا من حيث مستوى وجودة الحضور، حيث يتزايد نفوذ وأهمية كل من المجلس والعراق بسرعة في المنطقة. ومن المنتظر أن يكون هذا المؤتمر الآن ذا أهمية كبيرة للتنمية والاستشراف للعراق على المدى الطويل، ونحن نرحب بجميع الحضور والموجودين في دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغير المناخ «COP28»، والاستدامة التي نسعى إليها جميعاً».