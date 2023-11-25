الإمارات تتصدر قائمة أسواق المنتجات الورقية الصديقة للبيئة في المنطقة

تتصدر دولة الإمارات قائمة الأسواق الرئيسة للمنتجات الورقية الصديقة للبيئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تلقى طلباً متسارعاً بعد كوفيد وتمثلت في قطاعات متعددة مثل المطاعم والنظافة والأدوية ومستحضرات التجميل مع حجم سوق يقدر بنحو 28.72 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقاً لموردور إنتليجنس، كما يشهد الطلب في الإمارات من خلال التجارة الإلكترونية زيادة ملحوظة، حيث تتبع الدولة استراتيجية الاستدامة والبيئة الخضراء.

وأفادت شركة «آسيا بلب آند بيبر» وهي من أكبر الشركات في العالم المصنعة للورق، مقرها جاكرتا خلال لقاء صحافي في دبي، عن النمو المتصاعد الذي يشهده الشرق الأوسط وأفريقيا واعتبارها منطقة جغرافية حيوية بالنسبة للورق والمنتجات الورقية من ناحية الطلب المتزايد على حلول التعبئة والتغليف الأخضر القابل للتحلل الحيوي، حيث يقدر نموه بحوالي 4% سنوياً.

وقال سانديب راينا رئيس مبيعات التصدير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من الأسواق المهمة في المقام الأول لدينا، حيث إننا متواجدون هنا منذ أكثر من ثلاثة عقود، وليس ذلك وحسب إنما تعتبر المنطقة أيضاً مستورداً صافياً للمنتجات الورقية، فقد ارتفعت مبيعات الشركة وصعدت مرة أخرى إلى مستويات عليا ما قبل كوفيد، حيث تستحوذ منطقة الشرق الأوسط الآن على ما يقرب من 15% من المبيعات العالمية لتطبيق التطبيقات» وقالت ليتشومي أشناه رئيس مشاركة أصحاب المصلحة والشركاء: «تماشياً مع الاتجاه المتغير، أطلقنا حلول التعبئة والتغليف الورقي القابل للتحلل الحيوي «فوباك بيو ناتشيورا رينج» التي تستهدف العائلات والعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية وقطاع تغليف المواد الغذائية خيارات قابلة لإعادة التدوير خالية من البترول لمواجهة مشكلات البلاستيك، فالاستدامة أمر أساسي في رؤيتنا والتطور في إنتاجنا نحو مستقبل أخضر هو أولى اهتماماتنا، وهذا ما تخطو الشركة نحوه لتحقيق هدفها المتمثل في صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2060 أو قبل ذلك، مع استكشاف وتنفيذ تدابير مختلفة».