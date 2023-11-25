-->

Saturday, 25 November 2023 11:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دبي وجهة جاذبة لعلامات الطعام العالمية

11/25/2023 3:00:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصبحت دبي وجهة جاذبة لعلامات الطعام العالمية بفضل مقدار التطور الذي أحرزته دبي على مدى السنوات الماضية في التحول إلى عاصمة للطهي، حيث يمكن العثور في أنحاء المدينة على مأكولات من مختلف أنحاء العالم، مع مجموعة مذهلة من المطاعم الحائزة جوائز، بعضها من قبل طهاة مشهورين، هذا عدا مجموعة من المطاعم المحلية التي كانت تعيد تعريف مشهد تناول الطعام في المدينة وتحقق سمعة طيبة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على تباطؤ في هذا القطاع مع ظهور مطاعم جديدة في المدينة طوال الوقت من دون توقف.

وقد صنفت دبي مؤخراً ضمن أفضل عشر مدن في العالم لعشاق الطعام، وذلك إلى جانب مدن مثل البندقية وسان فرانسيسكو وطوكيو وأمستردام، وفقاً لاستطلاع أجراه موقع مقارنة الأسعار «كومبير ذا ماركت» في المملكة المتحدة.

واحتلت المدينة المركز السابع عالمياً والثاني آسيوياً على قائمة أهم النقاط الساخنة لتناول الطعام، وذلك بالاعتماد على تحليل مجموعة من العوامل، بما في ذلك عدد المطاعم الحائزة نجمة ميشلان، وعدد المطاعم ذات الخمس نجوم، ومتوسط تكلفة الوجبة، وعدد المطاعم النباتية والخالية من الغلوتين، والتعليقات الإيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت دبي افتتاح وجهة جديدة للطعام التركي «مطعم أشكم»، أحدث جوهرة في منطقة «داون تاون دبي»، وتعني كلمة «أشكم» باللغة التركية «الحب». ويعد وجهة مثالية لقضاء أمتع الأوقات وتذوق أطيب النكهات هذا الموسم. ومن خلال تصميمه الدقيق الذي يجسد الرفاهية والمودة، يقدم لكم «أشكم» تجربة غامرة تلائم كل الأذواق، بما في ذلك الأذواق شديدة الخصوصية والتميز.

وقال ماهر مهاجر، الرئيس التنفيذي لمطعم «أشكم»: «يسعدنا أن نجلب تجربة «أشكم» إلى منطقة «داون تاون دبي». إن هدفنا يتمثل في إنشاء مكان يستمتع فيه متناولو الطعام بأطباق فاخرة من خلال تجربة غامرة يخوضونها للتعرف إلى التراث الثقافي لطعامنا. إن «أشكم» هو أكثر من مجرد مطعم، إنه رحلة إلى قلب وروح سوريا وتركيا».

وأضاف قائلاً: تضم قائمة الطعام مجموعة من الأطباق، من الكباب الشهية والمقبلات المترفة إلى السلطات المنعشة. وكل طبق يتم تحضيره بعناية وشغف، باستخدام أجود المكونات لضمان توفير تجربة تناول طعام أصيلة لا تُنسى، وكل ذلك مع إضفاء لمسة من الحب. ويقدم «أشكم» لرواده أطباقاً خاصة به جديرة بالتذوق، من أبرزها: «كبة مسلوقة»، و«حمص أشكم»، و«رز مع الكستنا واللحم».

اقرأ أيضاً:

دبي خامس وجهة عالمية للطعام القرية العالمية تستضيف 30 كشكاً للمأكولات من المشاريع الصغيرة والمتوسطة دبي ضمن أفخم 5 وجهات للعطلات في العالم طيران الإمارات توفر طلب الوجبات مسبقاً على 92 وجهة «دناتا» تتعاون مع موردين أستراليين لإعداد وجبات الطائرات طيران الإمارات توسع خدمة الطلب المسبق للوجبات على الطائرة دبي «جنة المتسوقين» وبين أفضل مدن العالم «سياحياً» دبي تحتفظ بمكانتها ضمن قائمة أفضل مدن العالم السياحة الشتوية في الإمارات.. تجربة متكاملة القرية العالمية تحتفي بعيد الاتحاد دبي تجذب 250 مليونيراً من أثرياء لندن في العام 2023

MENAFN25112023000110011019ID1107484511

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث