أصبحت دبي وجهة جاذبة لعلامات الطعام العالمية بفضل مقدار التطور الذي أحرزته دبي على مدى السنوات الماضية في التحول إلى عاصمة للطهي، حيث يمكن العثور في أنحاء المدينة على مأكولات من مختلف أنحاء العالم، مع مجموعة مذهلة من المطاعم الحائزة جوائز، بعضها من قبل طهاة مشهورين، هذا عدا مجموعة من المطاعم المحلية التي كانت تعيد تعريف مشهد تناول الطعام في المدينة وتحقق سمعة طيبة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على تباطؤ في هذا القطاع مع ظهور مطاعم جديدة في المدينة طوال الوقت من دون توقف.

وقد صنفت دبي مؤخراً ضمن أفضل عشر مدن في العالم لعشاق الطعام، وذلك إلى جانب مدن مثل البندقية وسان فرانسيسكو وطوكيو وأمستردام، وفقاً لاستطلاع أجراه موقع مقارنة الأسعار «كومبير ذا ماركت» في المملكة المتحدة.

واحتلت المدينة المركز السابع عالمياً والثاني آسيوياً على قائمة أهم النقاط الساخنة لتناول الطعام، وذلك بالاعتماد على تحليل مجموعة من العوامل، بما في ذلك عدد المطاعم الحائزة نجمة ميشلان، وعدد المطاعم ذات الخمس نجوم، ومتوسط تكلفة الوجبة، وعدد المطاعم النباتية والخالية من الغلوتين، والتعليقات الإيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت دبي افتتاح وجهة جديدة للطعام التركي «مطعم أشكم»، أحدث جوهرة في منطقة «داون تاون دبي»، وتعني كلمة «أشكم» باللغة التركية «الحب». ويعد وجهة مثالية لقضاء أمتع الأوقات وتذوق أطيب النكهات هذا الموسم. ومن خلال تصميمه الدقيق الذي يجسد الرفاهية والمودة، يقدم لكم «أشكم» تجربة غامرة تلائم كل الأذواق، بما في ذلك الأذواق شديدة الخصوصية والتميز.

وقال ماهر مهاجر، الرئيس التنفيذي لمطعم «أشكم»: «يسعدنا أن نجلب تجربة «أشكم» إلى منطقة «داون تاون دبي». إن هدفنا يتمثل في إنشاء مكان يستمتع فيه متناولو الطعام بأطباق فاخرة من خلال تجربة غامرة يخوضونها للتعرف إلى التراث الثقافي لطعامنا. إن «أشكم» هو أكثر من مجرد مطعم، إنه رحلة إلى قلب وروح سوريا وتركيا».

وأضاف قائلاً: تضم قائمة الطعام مجموعة من الأطباق، من الكباب الشهية والمقبلات المترفة إلى السلطات المنعشة. وكل طبق يتم تحضيره بعناية وشغف، باستخدام أجود المكونات لضمان توفير تجربة تناول طعام أصيلة لا تُنسى، وكل ذلك مع إضفاء لمسة من الحب. ويقدم «أشكم» لرواده أطباقاً خاصة به جديرة بالتذوق، من أبرزها: «كبة مسلوقة»، و«حمص أشكم»، و«رز مع الكستنا واللحم».

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