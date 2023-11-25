قطاع سفر الأعمال انتعاشاً وتوقع إنفاق 1.4 تريليون دولار بحلول 2024

يشهد قطاع سفر الأعمال انتعاشاً قوياً، وفقاً لتقارير الجمعية العالمية لسفر الأعمال، والتي تتوقع أن يصل الإنفاق إلى أكثر من 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2024 ويرتفع إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2027. ولكن هذه الزيادة تفاقم المخاوف بشأن تأثير السفر على البيئة، ويسلط تقرير أصدرته First Insights مؤخراً الضوء على تحول ملحوظ في مواقف المستهلكين، حيث يتوقع 84% منهم أن تظهر الشركات التزاماً أقوى بالاستدامة، بينما يصر 74% منهم على أن شركات السفر تقدم خيارات صديقة للبيئة. يعكس هذا التحول في توقعات المستهلكين حاجة الشركات إلى تطوير وتنفيذ خطط سفر مستدامة تتوافق مع قيم المستهلكين اليوم واهتمامهم بالبيئة.

وقال علي حيدر، مدير عام منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في شركة نومادك المتخصصة بخدمات السفر أنه في عالم يعتمد بشكل متزايد على الاتصالات الرقمية، وهو ما أصبح ضرورة كبيرة بسبب جائحة كوفيد-19، كان من المتوقع أن تقل الحاجة إلى السفر من أجل العمل. ومع ذلك، وعلى عكس هذا الافتراض، يشهد قطاع سفر الأعمال انتعاشاً قوياً، وفقاً لتقارير الحمعية العالمية لسفر الأعمال، والتي تتوقع أن يصل الإنفاق إلى أكثر من 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2024 ويرتفع إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2027. ولكن هذه الزيادة تفاقم المخاوف بشأن تأثير السفر على البيئة. يسلط تقرير أصدرته First Insights مؤخراً الضوء على تحول ملحوظ في مواقف المستهلكين، حيث يتوقع 84% منهم أن تظهر الشركات التزاماً أقوى بالاستدامة، بينما يصر 74% منهم على أن شركات السفر تقدم خيارات صديقة للبيئة. يعكس هذا التحول في توقعات المستهلكين حاجة الشركات إلى تطوير وتنفيذ خطط سفر مستدامة تتوافق مع قيم المستهلكين اليوم واهتمامهم بالبيئة.

وأشار حيدر الى أن اختيار مكان الإقامة يلعب دوراً محورياً في سفر الأعمال المستدام، فاختيار الفنادق أو أماكن الإقامة الصديقة للبيئة، والتي تعطي الأولوية لتدابير الاستدامة، إذ يقلّل بشكل كبير من البصمة البيئية للمسافر. ينبغي أن تحرص الشركات والمسافرون للعمل على التعامل مع الفنادق الخضراء المجهزة بميزات كفاءة استخدام الطاقة، بدءاً من الإضاءة بمصابيح“LED” التي تستهلك طاقة أقل بكثير من الإضاءة التقليدية، إلى الإدارة المستدامة للنفايات، ومصادر الطاقة المتجددة. كما يجب على المؤسسات ذات التفكير المستقبلي إنشاء قائمة بأماكن الإقامة الصديقة للبيئة المعتمدة في المناطق التي تتم زيارتها بشكل متكرر لضمان إقامة موظفيها في أماكن تتوافق مع أهداف الاستدامة.

وأضاف حيدر أنه يجب أن تكون التزامات الاستدامة مدعومة بسياسات محددة وواضحة داخل الشركات لضمان مشاركة كافة أعضاء الفريق. يعني هذا أن على الشركات وضع إرشادات محددة في سياسات السفر الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، ومع قيام الشركات بتوسيع عملياتها وحجم رحلاتها، تزايدت أهمية مراقبة البصمة الكربونية الخاصة بكل شركة مقابل المعايير التنظيمية المعتمدة. ومع نمو التعقيدات التشغيلية، هناك حاجة ملحة إلى وضع سياسات سفر موحدة وشفافة تشمل حوافز للموظفين الحريصين على تقليل بصمتهم الكربونية، مما يخلق ثقافة الاستدامة داخل الشركة.