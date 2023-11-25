«أكيوب» تعمل على تطوير مليون قدم مربعة في دبي

تستعد شركة «أكيوب» للتطوير العقاري للتوسع في دبي بعد نجاح إطلاق «أدارا ستار» مشروعها الأول في دبي، وتعمل الشركة على توسع أعمالها بشكل كبير في العديد من المشروعات السكنية الجديدة بحلول سنة 2025 وذلك بإقامة منشآت عقارية على مساحة تصل إلى مليون قدم مربعة، ويعد «أدارا ستار» أول أبراجها السكنية ويتكون من 17 طابقاً، ويقع في منطقة أرجان في جنوب دبي، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن مشروعها السكني الثاني في سنة 2024، وسيسهم هذا المشروع في زيادة مساحة التطوير العقاري للشركة العام المقبل في دبي إلى ما يقرب من 270 ألف قدم مربعة، وتواصل الشركة جهودها للحصول على الأراضي في مختلف أنحاء إمارة دبي لتسريع خططها للإعلان عن مشروعين سكنيين إضافيين في سنة 2024.



وقال رامجي أيار رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة: البرج الأول للشركة يمثل نموذجاً للالتزام بالأناقة، والجودة، والتكلفة المناسبة المعقولة ويتوافق مع معايير «فاستو» المعمارية متميزاً بأرقى المواد والتشطيبات، ويقدم جميع وسائل الراحة للمعيشة في التجمعات السكنية.

وقال أيار «تتمثل مهمتنا في إنشاء مساحات معيشية استثنائية تتجاوز المألوف، وتثري أساليب المعيشة، وتعيد تشكيل مفهوم الحياة العصرية، نقيمها بأساليب مبتكرة مسترشدين بالممارسات المستدامة في إطار التزامنا الراسخ بالتميز والنزاهة».

ويتألف «أدارا ستار» من 113 وحدة فاخرة مفروشة بالكامل لشقق مكونة من غرفة نوم واحدة، وغرفتي نوم، وثلاث غرف نوم، إلى جانب مساحات مخصصة لمتاجر البيع بالتجزئة، كما يوفر خطط دفع مباشرة تنافسية للراغبين في شراء الوحدات السكنية تصل إلى 1% دفعة شهرية على مدار 60 شهراً.

وأسس أيار شركة «أكيوب» للتطوير العقاري في سنة 2022 في دبي، وتضم عدداً من الشركات العائلية مقرها في إمارة دبي، وتمتلك مجموعة واسعة من الأصول في قطاعات العقارات والبناء والخدمات اللوجستية والطاقة، حيث تمتد الخبرة العالمية لفريقها الإداري إلى أكثر من 25 عاماً في مجال التطوير العقاري للمشروعات السكنية والتجارية والصناعية. وأقامت المجموعة العديد من مشروعات التطوير العقاري في أنحاء أوروبا والهند ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتستفيد الشركة من خبرات مؤسسها الطويلة، فهو يمتلك مجموعة متنوعة من الأصول التجارية والعقارية في قطاع النفط والغاز والشحن والخدمات اللوجستية. وبصفته رئيس مجموعة «ACUBE SFO DMCC» يدير أيار عدداً من الشركات العالمية التي تركز رؤيتها على تقديم خدمات إنشائية وصناعية مهمة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.