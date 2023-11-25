شراكة بين «الماريه للتجزئة» و«يوتو» لدعم سياحة التجزئة في الإمارات

أعلنت شركة الماريه للتجزئة، التي تدير الغاليريا جزيرة الماريه، وجهة التسوق والحياة العصرية في أبوظبي، إبرامها شراكة استراتيجية مع «يوتو utu»، الشركة العالمية المتخصصة بتكنولوجيا السفر، لإتاحة الفرصة للسياح للاستمتاع بالتسوق الحر (المعفى من الضرائب) أثناء زيارتهم لـ أبوظبي. ويعد هذا الظهور الأول لشركة «يوتو» وخدماتها المميزة في المنطقة، حيث ستكون انطلاقتها الأولى حصرياً في الغاليريا في نوفمبر 2023، في تطور ملفت يؤذن ببداية حقبة جديدة في تجارة التجزئة السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشتهر الغاليريا بريادته في تقديم أرقى مفاهيم وتجارب التجزئة الحصرية إلى أبوظبي، وأصبح اليوم أول وجهة في دولة الإمارات تقدم لضيوفها خدمات «يوتو utu» المميزة، والتي تمنح السياح قيمة إضافية على المشتريات، حيث بات بمقدور أي سائح يجري معاملات شراء بقيمة 10 آلاف درهم أن يحصل على ما يقرب من 410 دراهم كاسترداد من مبلغ 480 درهماً المدفوع كضريبة القيمة المضافة. وتمنح امتيازات «يوتو» للسياح مبلغ 520 درهماً لإعادة إنفاقها مباشرة في أي عملية شراء أخرى عبر تطبيق «يوتو»، وقد أصبحت هذه المزايا الحصرية للسياح حقيقية في الغاليريا، ما يبشر بعصر جديد في قطاع التجزئة السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يعد القطاع السياحي، وفقاً لوزارة الاقتصاد الإماراتية، من أبرز الداعمين لاقتصاد دولة الإمارات، حيث أسهم بـ 9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم على نحو كبير في العام 2024 وما يليه. ومع النمو الاقتصادي المطرد، شرعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في إطلاق مبادرات طموحة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للسياحة والسفر، وسط توقعات قوية بوصول عدد نزلاء المنشآت الفندقية لنحو 40 مليون نزيل بحلول عام 2031، الأمر الذي يضفي أهمية كبيرة على الشراكة الاستراتيجية التي نسجها الغاليريا مع «يوتو» للإسهام في الارتقاء بعروض التجزئة والوصول بها إلى مستويات راقية وقيمة للسياح.

واستجابة للنمو المتسارع المتوقع للقطاع السياحي في الدولة، يعمل الغاليريا جزيرة الماريه على إحداث تطوير جذري في تجارب التسوق للسياح، فبدلاً من الحصول على جزء من استرداد ضريبة القيمة المضافة، سيحظى السياح اليوم بقيمة استثنائية وفورية تتجاوز ما يتلقونه عادة عند استرداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة بهم عند نقطة المغادرة، في عرض مبتكر سيسهم في ارتفاع مبيعات التجزئة، ويعود بالنفع على رحلة العملاء من خلال استرداد ضريبة القيمة المضافة داخل الدولة، والاستمتاع بإنفاقها قبل مغادرة السائح للبلاد. وتتوقع شركة «يوتو» أن مقابل كل 100 مليون دولار أمريكي من المبالغ المستردة التي تمت معالجتها عند نقطة المغادرة، ستولد تقنيتها نحو 160 مليون دولار من الإنفاق الإضافي، وبالتالي سيعود بالفائدة على تجار الدولة، ما يمثل مرحلة جديدة ومجزية لقطاع التجزئة في البلاد، ستسهم بالتأكيد في دعم عجلة نمو الاقتصاد الإماراتي.