دراسة: تسارع نمو سوق الحلول الرقمية المتكاملة بدبي

تتوقع المؤسسات التقنية والأوساط التكنولوجية آفاقاً واسعة لنمو قطاع الرقمنة في دبي، في ضوء ما تشهده الإمارة من توجه حثيث لتبني نموذج الحكومة الرقمية في التعاملات التي تجري داخل مختلف دوائرها الحكومية، وبحسب توقعات هذه المؤسسات فستنمو سوق الحلول الرقمية المتكاملة بدبي على نحو متسارع خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتُعد شركة «زين تك» للحلول الرقمية المتكاملة – ذراع مجموعة زين التكنولوجية – من المؤسسات التي أظهرت هذه التوقعات المستقبلية لقطاع الرقمنة في الإمارة، إذ تقوم هذه الشركة

بتوسعات استراتيجية للاستفادة من الفرص التي سيوفرها قطاع الرقمنة، فقد أعلنت شركة "زين تك" خلال مشاركتها في فعاليات معرض «جيتيكس غلوبال 2023»، الذي استضافته دبي

مؤخراً عن إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، فضلاً عن اتفاقية استحواذها على شركة «الخدمات التقنية المتخصصة»، والمعروفة اختصاراً باسم «إس تي إس»، التي تُعد واحدة من الشركات الرائدة، وكذلك الأكبر حجماً، في توفير حلول التحول الرقمي، على مستوى المملكة الأردنية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وعرضت "زين تك" خلال جناحها في المعرض أحدث ما توصلت إليه من محافظ متنوعة للحلول الرقمية المتكاملة، وأبرزت امكانياتها المتقدمة باعتبارها المزود الرائد لهذه الحلول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأزاحت الشركة الستار في المعرض عن اتفاقية شراكة وقعتها مع ديسرابت- إكس الإماراتية المتخصصة في حلول وخدمات انترنت الأشياء ، وبموجب الاتفاقية، ستعمل

الشركة مع ديسرابت- إكس لتوسيع نطاق حلول وخدمات انترنت الأشياء التي توفرها الأخيرة، واستخدامها ضمن الحلول الرقمية المتكاملة التي توفرها الأولى، وذلك لدعم الحكومات والشركات في إدارة عملياتها على نحو أكثر كفاءة.

وأبرمت «زين تك» أيضاً اتفاقية شراكة مع شركة «فيكو» العالمية المُدرجة في بورصة نيويورك والمتخصصة في تزويد البرمجيات التحليلية، وتهدف الاتفاقية إلى تضافر الجهود بين عمليات الطرفين، وتسريع الجهود لتبني مسارات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لخدمة عملاء الشركتين في المنطقة.



وأبرمت «زين تك» اتفاقية شراكة ثالثة مع «معهد روتشستر للتكنولوجيا - دبي»، حيث ستستفيد من دعمه في تعزيز حركة البحث والتطوير في دولة الإمارات، وأخيراً، أبرمت «زين تك» اتفاقية شراكة مع شركة «فييم سوليوشنز» الأميركية المتخصصة في حماية البيانات، وذلك لنشر حلول «فييم» المتقدمة في سوق المنطقة وتزويد شركات المنطقة بالخدمات السحابية المتقدمة، مثل النسخ الاحتياطية كخدمة والتعافي من الكوارث كخدمة .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة

«زين تك» أندرو حنا في تعليقه عن نمو سوق الحلول الرقمية المتكاملة في دبي «تُظهر توقعاتنا مدى تسارع النمو الذي تشهده عملية التحول الرقمي في دبي».

وبين في تحليله لهذا المشهد التكنولوجي المتطور

أن «(زين تك) تسهم بقوة في هذا النمو، وذلك من خلال الحلول الرقمية المتكاملة، إذ تأتي اتفاقيات

الشراكات الاستراتيجية المتعددة التي أبرمتها الشركة على هامش مشاركتها في فعاليات معرض جيتيكس في سياق عزمها على توسيع نطاق

خدماتها كي تسهم في هذا النمو بفاعلية».