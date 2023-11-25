اليونيفيل تعلن تعرّض إحدى دورياتها جنوبي لبنان لنيران إسرائيلية

أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان، اليوم، أن إحدى دورياتها تعرضت لنيران إسرائيلية، بالتزامن مع هدنة قطاع غزة التي انعكست هدوءاً في جنوب لبنان.

وقالت قوة اليونيفيل، في بيان: «نحو الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، تعرضت دورية تابعة لليونيفيل لنيران قوات الجيش الإسرائيلي في محيط عيترون جنوبي لبنان».

وأضافت: «لم يصب أي من حفظة السلام، ولكن سيارتهم تضررت»، مشيرةً إلى أن الحادث وقع «خلال فترة من الهدوء النسبي على طول الخط الأزرق».

ودانت اليونيفيل «الهجوم على قوات حفظ السلام، التي تعمل بجهد للحد من التوترات واستعادة الاستقرار في جنوب لبنان»، معتبرةً أنه «أمر مثير للقلق العميق».

ومنذ سريان اتفاق الهدنة في غزة صباح أمس، خيَّم هدوء شبه تام في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، التي شهدت تصعيداً عسكرياً بين حزب الله وإسرائيل منذ شنت حركة حماس هجوماً غير مسبوق في 7 أكتوبر على إسرائيل التي ردت بقصف مدمر وعملية عسكرية في القطاع المحاصر.

وقال مصدر مقرب من حزب الله، أمس، إن «حزب الله سيلتزم بالهدنة طالما يلتزم بها الإسرائيليون».

ومنذ اندلاع حرب غزة، نفَّذ حزب الله عمليات يومية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود. وردّت إسرائيل بقصف مناطق حدودية، مستهدفةً ما تصفه بأنه بنية تحتية تابعة لحزب الله.

وخلال الأسابيع الماضية، طالت قذائف مقار ومراكز لقوة اليونيفيل، التي شددت في بيانها اليوم، على «مسؤولية الأطراف في حماية قوات حفظ السلام»

كما حثّ قائدها العام، الجنرال أرولدو لازارو، أمس، «أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف هذه»، معتبراً «أن أي تصعيد إضافي قد تكون له عواقب مدمرة».

وأسفر التصعيد في جنوب لبنان عن مقتل 109 أشخاص، معظمهم مقاتلون في صفوف حزب الله، و14 مدنياً على الأقل، بينهم ثلاثة صحافيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس. وأفادت السلطات الإسرائيلية بمقتل تسعة أشخاص، بينهم ثلاثة مدنيين.