حماس تؤخر إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين

أعلن الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم، أنه قرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الرهائن، حتى تلتزم إسرائيل بالسماح لشاحنات المساعدات بدخول شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام: «تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى؛ حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع».

وأضافت أن عملية إطلاق سراح الرهائن سوف تؤجل إذا لم تلتزم إسرائيل بالمعايير المتفق عليها لإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.

وأكد مسؤول إسرائيلي أن الدفعة الثانية من الرهائن لم تسلَّم حتى الآن للصليب الأحمر.

وكان مصدر في حماس قد قال، في وقت سابق مساء اليوم: «تبدأ كتائب عز الدين القسام الآن تسليم الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في خانيونس وعددهم 14 محتجزاً».

وكانت سلطات السجون الإسرائيلية أعلنت أنه سيتم إطلاق 42 معتقلاً فلسطينياً.

وشهد اليوم الأول من الهدنة، أمس، إفراج حماس عن 13 رهينة من النساء والأطفال الإسرائيليين، إضافة الى عشرة تايلانديين وفيليبيني أفرجت عنهم الحركة الفلسطينية من خارج الاتفاق المبرم بوساطة قطرية. وأطلقت إسرائيل 39 معتقلاً فلسطينياً من النساء والأطفال.

واقتادت حماس وفصائل فلسطينيّة أخرى معها يوم تنفيذ الهجوم غير المسبوق على إسرائيل قرابة 240 رهينة من مناطق محاذية لقطاع غزة.