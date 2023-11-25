إسرائيل تهدد باستئناف الهجوم على غزة اليوم إذا لم تطلق حماس الرهائن

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت عن مصدر أمني لم تسمه القول إنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل، فإن الجيش سيستأنف هجومه على غزة. جاء ذلك بعدما قالت حماس إنها ستؤخر صفقة التبادل.

ونشرت القناة 13 وإن12 نيوز وموقع واي نت الإخباري وغيرهم هذا التعليق.

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت عن مصدر أمني لم تسمه القول إنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل، فإن الجيش سيستأنف هجومه على غزة.

جاء ذلك بعدما قالت حماس إنها ستؤخر صفقة التبادل.

ونشرت القناة 13 وإن12 نيوز وموقع واي نت الإخباري وغيرهم هذا التعليق.

وكان الجناح العسكري لحركة «حماس»، قد أعلن اليوم، أنه قرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الرهائن، حتى تلتزم إسرائيل بالسماح لشاحنات المساعدات بدخول شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام: «تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى؛ حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع».

وأضافت أن عملية إطلاق سراح الرهائن سوف تؤجل إذا لم تلتزم إسرائيل بالمعايير المتفق عليها لإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.

وأكد مسؤول إسرائيلي أن الدفعة الثانية من الرهائن لم تسلَّم حتى الآن للصليب الأحمر.

وكان مصدر في حماس قد قال، في وقت سابق مساء اليوم: «تبدأ كتائب عز الدين القسام الآن تسليم الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في خانيونس وعددهم 14 محتجزاً».

وكانت سلطات السجون الإسرائيلية أعلنت أنه سيتم إطلاق 42 معتقلاً فلسطينياً.







