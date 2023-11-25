حماس: 4 خروقات إسرائيلية تهدد تنفيذ بنود الهدنة المؤقتة في غزة

أعلن مصدر في حركة «حماس»، مساء اليوم، عن 4 خروقات إسرائيلية تهدد تنفيذ بنود الهدنة المؤقتة في غزة، بما في ذلك إتمام تبادل الأسرى.

وقال المصدر إن الخروقات تشمل رصد تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء جنوب قطاع غزة، وإطلاق النار في المناطق الحدودية، ما أسفر عن جرحى.

وأضاف أن إسرائيل عرقلت إدخال الإمدادات الإنسانية بما في ذلك الوقود إلى مدينة غزة وشمالها برغم الاتفاق على إدخال 100 شاحنة من مجمل 200 شاحنة.

إلى جانب ذلك، تحدث المصدر عن تلاعب إسرائيل في معايير الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل المحتجزين الإسرائيليين من غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، مساء اليوم، أنه تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين.

وأوضحت القسام، في بيان، أن قرار التأخير جاء حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع، وبسبب عدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن هناك أسباباً فنية وراء تأخر استكمال عملية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

وكان مقرراً أن تفرج إسرائيل عن دفعة ثانية تقدَّر بـ39 أسيراً فلسطينياً من الأطفال والنساء مقابل إفراج حركة حماس عن 13 محتجزاً إسرائيلياً آخرين.

وصرح، ظهر اليوم، رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس، بأن إسرائيل لم تلتزم أمس ببنود اتفاق الهدنة التي نصّت على تحرير الأسرى حسب الأقدمية.

وقال المتحدث باسم هيئة الحدود والمعابر في غزة، هشام عدوان، إن معبر رفح بين غزة ومصر شهد عودة 250 من العالقين من الجانب المصري إلى قطاع غزة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قافلة تضم 61 شاحنة مساعدات توجهت إلى مناطق شمالي القطاع، وهي تعد الكبرى منذ بداية حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي.

ودخلت الهدنة الإنسانية المتفق عليها بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ صباح أمس، دون أن يتم تسجيل أي حادث أمني كبير حتى الآن.