الوسيط القطري: الإفراج الليلة عن 13 إسرائيلياً و7 أجانب محتجزين في غزة و39 مدنياً فلسطينياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت قطر، السبت، أنه سيتم "الليلة" الإفراج عن 13 رهينة إسرائيلية مقابل 39 سجيناً فلسطينياً، في عملية تبادل ثانية تم الاتفاق عليها في إطار هدنة مؤقتة في غزة، كما ستفرج حركة حماس عن 7 أجانب من خارج إطار الاتفاق.
وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية التي تتولى الوساطة في النزاع، إنه "بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين وسيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة، إضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق".
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