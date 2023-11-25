الوسيط القطري: الإفراج الليلة عن 13 إسرائيلياً و7 أجانب محتجزين في غزة و39 مدنياً فلسطينياً

أعلنت قطر، السبت، أنه سيتم "الليلة" الإفراج عن 13 رهينة إسرائيلية مقابل 39 سجيناً فلسطينياً، في عملية تبادل ثانية تم الاتفاق عليها في إطار هدنة مؤقتة في غزة، كما ستفرج حركة حماس عن 7 أجانب من خارج إطار الاتفاق.

وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية التي تتولى الوساطة في النزاع، إنه "بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين وسيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة، إضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق".