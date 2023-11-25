قس أمريكي يطالب بوقف بلاده دعم اسرائيل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - حظيت الحرب الإسرائيلية على غزة
باهتمام عالمي كبير، وتضامن عدد كبير من الغرب والأجانب والمشاهير مع سكان قطاع غزة والشعب الفلسطيني، بسبب المجازر التي يتعرضون لها والتي تسببت باستشهاد ما يقارب الـ 20
ألف شخص.
وفي التفاصيل خرج القس "أندي أوليفر" من كنيسة المنهاجية في فلوريدا في مقطع فيديو طالب فيه بالتوقف عن دعم اسرائيل بالاموال والاسلحة.
وقال القس: "أنا مرعوب من أن ينفق حاكمنا ملايين الدولارات من ضرائبنا لانقاذ ما يقارب 50 أو 60 شخصًا من اسرائيل، وفي الوقت نفسه لا يسمح لأي فلسطيني يحمل الجنسية الامريكية باللجوء الى هنا"
وأضاف: " كمسيحي أتبع يسوع وهو فلسطيني، وحسب كتابي المقدس اضطر للفرار في عمر الثانية، بسبب قتل الأطفال الأبرياء، هرب إلى مصر وكان لاجئًا فلسطينيًا".
وأردف قائلًا: "لزملائي المسيحيين وأي شخص، يصرح باتباعه للمسيح فضلا لا تتحدثوا الس بشان افساح المجال ليسوع في قلوبكم، اذا كمت لا تستطيع ان تفسح مجالًا في هذا الوقت، في هذا الفضاء للفلسطنيين، الذين يريدون مساعدتنا وأمننا، يقع على عاتقنا جميعا الحضور مع هؤلاء المهمشين والمضطهدين".
واستطرد: "وفي هذه اللحظة علينا ان نكون حاضرين، مع اخوتنا الذين يتعرضون للاضطهاد، لنتأكد ان الأشخاص هنا وجيرننا في آمان وكذلك الذين يحتاجون إلى الامان تدافع عنهم ونوفر لهم المساحة".
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