قس أمريكي يطالب بوقف بلاده دعم اسرائيل

MENAFN - Khaberni) خبرني - حظيت الحرب الإسرائيلية على غزةباهتمام عالمي كبير، وتضامن عدد كبير من الغرب والأجانب والمشاهير مع سكان قطاع غزة والشعب الفلسطيني، بسبب المجازر التي يتعرضون لها والتي تسببت باستشهاد ما يقارب الـ 20ألف شخص.

وفي التفاصيل خرج القس "أندي أوليفر" من كنيسة المنهاجية في فلوريدا في مقطع فيديو طالب فيه بالتوقف عن دعم اسرائيل بالاموال والاسلحة.

وقال القس: "أنا مرعوب من أن ينفق حاكمنا ملايين الدولارات من ضرائبنا لانقاذ ما يقارب 50 أو 60 شخصًا من اسرائيل، وفي الوقت نفسه لا يسمح لأي فلسطيني يحمل الجنسية الامريكية باللجوء الى هنا"

وأضاف: " كمسيحي أتبع يسوع وهو فلسطيني، وحسب كتابي المقدس اضطر للفرار في عمر الثانية، بسبب قتل الأطفال الأبرياء، هرب إلى مصر وكان لاجئًا فلسطينيًا".

وأردف قائلًا: "لزملائي المسيحيين وأي شخص، يصرح باتباعه للمسيح فضلا لا تتحدثوا الس بشان افساح المجال ليسوع في قلوبكم، اذا كمت لا تستطيع ان تفسح مجالًا في هذا الوقت، في هذا الفضاء للفلسطنيين، الذين يريدون مساعدتنا وأمننا، يقع على عاتقنا جميعا الحضور مع هؤلاء المهمشين والمضطهدين".

واستطرد: "وفي هذه اللحظة علينا ان نكون حاضرين، مع اخوتنا الذين يتعرضون للاضطهاد، لنتأكد ان الأشخاص هنا وجيرننا في آمان وكذلك الذين يحتاجون إلى الامان تدافع عنهم ونوفر لهم المساحة".