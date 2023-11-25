إسراء جعابيص تستعيد حريتها

MENAFN - Khaberni) خبرني - نشرت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ، مساء السبت ، أسماء الدفعة الثانية من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم السبت، وذلك ضمن بنود اتفاق الهدنة، وعددهم (39).

وكان على رأس هذه القائمة الاسيرة المقدسية اسراء رياض جميل جعابيص.

وتعتبر جعابيص إحدى أيقونات السيدات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية ، بعد ان قضت في سجون الاحتلال ما يزيد عن 8 أعوام.





تاليا ملف كامل عن الاسيرة :





الاسم: إسراء رياض جميل جعابيص

تاريخ الميلاد: 22-7-1984

تاريخ الاعتقال: 11-10-2015

مكان السكن: جبل المكبر - القدس

الوضع القانوني: حكم 11 عاماً

الحالة الاجتماعية: متزوجة وأم لطفل (8 أعوام)

التحصيل الأكاديمية: سنة ثانية في تخصص التربية الخاصة





** الحادث ثم الاعتقال:



في 11 أكتوبر 2015 كانت إسراء في طريقها من منزل عائلة زوجها في مدينة أريحا إلى منزلها في جبل المكبر في القدس، حيث كانت تعمل في مدينة القدس يومياً، وبسبب ضيق الوضع المادي، وكانت تنقل بعض الأغراض المنزلية معها، وفي ذلك اليوم كانت تحمل معها أنبوبة غاز وجهاز تلفاز لمنزلها في القدس.

عندما وصلت إلى حاجز الزعيم العسكري قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" انفجر البالون الهوائي في السيارة، مما تسبب باشتعال النيران داخل السيارة.

قالت اسراء لمحامي الضمير الذي زارها في سجن هشارون: "اشتعلت السيارة دون علمي، فخرجت منها مسرعة، فقابلني شرطي ورفع السلاح في وجهي، وأخذ يصرخ بالعبرية (ارمي السكين)، ولم أكن احمل سكيناً، وقام شرطي آخر بالصراخ ان أطلقوا النار".

وأضافت "بقيت على الأرض في الشارع بدون ملابس حوالي ربع ساعة، الى ان حضرت سيارة الإسعاف".

نقلت إسراء بعد ذلك إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس، وفقدت وعيها أثناء النقل نتيجة الألم الشديد الذي تسببت به الحروق في جسدهاـ ولكن عندما استفاقت رأت ممرضة فوقها، فعلمت أنها في المستشفى.





** الوضع الصحي:

تسبب الحريق بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في 50% من جسد إسراء، وفقدت 8 من أصابع يديها، وأصابتها تشوهات في منطقة الوجه والظهر.





لم يخبرها الأطباء في المستشفى في الفترة الأولى عن وضعها الصحي، فقد كانوا يقولوا لها أنها بخير وعندما تسأل يجيبوها باختصار ويذهبوا، في المستشفى التقت فقط بمحاميها طارق برغوث، وكانت في أغلب الوقت مكبلة بيدها اليسار ورجلها اليمين في السرير، وبعدها فكوا عن يدها وأبقوا أرجلها كل رجل مكبلة إلى ناحية من السرير. كما أنهم كانوا يكبلونها على كرسي الحمام عندما تذهب لقضاء الحاجة، وبقيت شهرين ونصف على هذه الحالة ولا تعرف شيئاً عن وضعها، أو ما سيحصل لها.

وأجريت لها عده عمليات، في أصابعها المبتورة، وزراعة جلد للظهر واليد والوجه.

ولكنها ما زالت في وضع نفسي صعب وصدمة شديدة، حيث تصحوا ليلاً وتبدأ بالصراخ "نار نار، يما يما"، وتصحوا من النوم ترجف، وتبدأ بالبكاء.





** النقل لمستشفى السجن

نقلت إلى مستشفى سجن الرملة (المراش) بعد 3 شهور في مستشفى هداسا عين كارم، وأحضروا لها الأسيرة عالية العباسي لتساعدها، ووضعوها في غرفة بقسم الأسرى الأمنيين الرجال، وسمح لها بالخروج لفورة مغلقة ومهجورة.

كان يحضر طبيب وممرضون للتغير على الجروح والحروق، مع وجود سجانة تجلس عند باب الغرفة، وتسبب ذلك في مشاكل واحتكاك مع تلك السجانة.

وكانوا يعطوها علبة دهون واحدة فقط لكل جسمها ولم تكن العلبة تكفي لها.

وضع في الغرفة كاميرات، وتسبب ذلك بشعور بعدم الخصوصية لدى عالية وإسراء. وبعد شهر في الفراش نقلت إلى سجن هشارون للأسيرات.





** النقل من وإلى المحكمة

تذكر إسراء جعابيص انها أخرجت من سجن هشارون الى المحكمة المركزية في القدس في سيارة نحشون، وكان التعامل سيئاً من قبل أفراد النحشون، وأخذوا منها الدواء(مسكنات)، وكانوا يشتمونها باستمرار. ويبدأ النقل عند الساعة 2 صباحاً، وتتنقل البوسطة كثيرا، لتعود الى السجن عند 12 ليلاً.





** الاعتقال والمحاكمة

اعتقلت شرطة الاحتلال إسراء منذ وقوع الحداث في 11 أكتوبر 2015، وعقدت لها عدداً من جلسات المحاكمة داخل المستشفى لصعوبة وضعها الصحي، ووجهت لها لائحة اتهام احتوت على بنود: الشروع بتنفيذ عملية، محاولة قتل من خلال تفجير أنبوبة غاز. واستخدمت نيابة الاحتلال ببعض العبارات المنشورة على صفحتها على فيس بوك، لتؤكد ان "عندها دوافع قومية لقتل إسرائيليين".

وبعد مداولات ونقاشات داخل المحاكم استمرت لمدة عام، حكم عليها قضاء الاحتلال بالسجن لمدة 11 عاماً، وغرامة مالية مقدارها 50 ألف شيكل، وصدر الحكم بتاريخ 7-10-2016.





** العائلة والعمل

كانت إسراء تدرس التربية الخاصة في السنة الثانية بالكلية الأهلية في بلدة بيت حنينا شمال القدس، وكانت تعمل مع دار للمسنين، إلى جانب مشاركتها في الفعاليات الترفيهية التي تعقد لطلاب وطالبات مدارس ومؤسسات القدس، وهي متزوجة ولديها ابن واحد واسمه معتصم (8 أعوام).

سحب الاحتلال بطاقة التأمين الصحي منها، ومنع عنها زيارة عائلتها عدة مرات، وفي إحداها منع ابنها من زيارتها.





يعيش ابنها الوحيد معتصم اليوم مع جدته وخالاته في مدينة القدس، بعد تعرض زوجها لحادث سير أقعده على كرسي متحرك في مدينة أريحا.





** "موجوعة" من الألم إلى الأمل



"حين تعجز الخطوات عن الوصول وتكبر المسافات رغم صغرها، حين يمسي الليل نهاراً والنهار ليلاً؛ حينما تعزلك عن حضن أمك قضبان من حديد، حينما يصبح الضحية متهماً ثم أسيراً، هذا الكتاب هو باكورة أعمالي داخل الأسر. لعلّ صفحاته تنقل معاناة منعت من النشر".

تصدّرت هذه الكلمات كتاب "موجوعة" للأسيرة الجريحة إسراء جعابيص، حيث صدر هذا العام، وهو هدية قدمته الأسيرة لابنها معتصم بمناسبة ذكرى ميلاده، الذي أُقيم خلال حفل إطلاق في معرض فلسطين الدولي للكتاب بِحُلته الثالثة عشر.

فيما جرى الإصدار بحضور عائلة الأسيرة جعابيص وابنها معتصم وذوي الأسيرات والأسرى والأسيرات المحررات. -(مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان).