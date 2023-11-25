حماس تستجيب لجهود مصر لضمان استمرار الهدنة فى غزة وتبادل الأسرى

(MENAFN
- Youm7) استجابت حركة حماس للجهود المصرية القطرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدن المؤقتة بعد نقلهما التزام الاحتلال بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق.
وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن
بدء تحرك الصليب الأحمر لاستلام المحتجزين 13 إسرائيليا وعدد 7 من رعايا الدول الأخرى، ومتابعه مصر الإفراج عن 39 أسير فلسطينى من السجون الإسرائيلي .
أفادت قناة القاهرة الإخباري في نبأ عاجل لها أن مصر نجحت في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بـ قطاع غزة و الأسرى الفلسطينيين ، بعد تعثرها لأسباب فنية، ومن المقرر أن يتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقه اليوم، كما كان مقرر لها، بعد تعثر اليوم.
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