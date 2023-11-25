-->

Saturday, 25 November 2023 11:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حماس تستجيب لجهود مصر لضمان استمرار الهدنة فى غزة وتبادل الأسرى

11/25/2023 2:31:37 PM
(MENAFN- Youm7) استجابت حركة حماس للجهود المصرية القطرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدن المؤقتة بعد نقلهما التزام الاحتلال بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق.
وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن
بدء تحرك الصليب الأحمر لاستلام المحتجزين 13 إسرائيليا وعدد 7 من رعايا الدول الأخرى، ومتابعه مصر الإفراج عن 39 أسير فلسطينى من السجون الإسرائيلي .

أفادت قناة القاهرة الإخباري في نبأ عاجل لها أن مصر نجحت في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بـ قطاع غزة و الأسرى الفلسطينيين ، بعد تعثرها لأسباب فنية، ومن المقرر أن يتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقه اليوم، كما كان مقرر لها، بعد تعثر اليوم.








MENAFN25112023000132011024ID1107484469

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث